"Путін впаде в ноги Байдену і скаже "Дай дожити": є 2 варіанти усунення диктатора – ексдепутат Держдуми

Російські еліти можуть "здати" Путіна Заходу в обмін на гарантії та перехідний період. Але в диктатора РФ ще є можливість врятувати своє життя.

Є два варіанти усунення диктатора/ сайт Кремля, Вікіпедія

У країні-агресорці Росії скоро почне діяти принцип "рятуйся, хто може". Диктатор Володимир Путін може "здати" Росію в обмін на те, щоб його не покарали за злочинне вторгнення в Україну і "дали спокійно дожити". Але якщо він цього не зробить, то російські еліти можуть здати його самі, домовившись із Заходом про гарантії і перехідний період.

Таку думку висловив колишній депутат Держдуми РФ, російський опозиційний політик Геннадій Гудков в інтерв’ю у межах проєкту "Орестократія". Він зазначає, що у Путіна ще є можливість врятувати своє життя за певних умов.

"Зараз має діяти принцип "рятуйся, хто може", а врятуватися може Путін, якщо він сам перший піде до Байдена, умовно йому в ноги кинеться і скаже: "Дай мені можливість дожити, і я все здаю: реформи проводьте, контролюйте, а я йду", – зазначає російський опозиціонер.

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Хто такий Геннадій Гудков Геннадій Володимирович Гудков – російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

Проте еліти в РФ можуть швидше прийняти рішення для свого порятунку і здати Путіна Заходу.

"Може також зіграти друге та перше коло навколо Путіна, типу Патрушева, генералів тощо – вони можуть обміняти Путіна на гарантії і навіть на деякий перехідний період. Нині вони ще можуть це зробити. Коли їх почнуть громити, то вже буде пізно. Це все треба робити вчасно і, можливо, певні частини еліт, об'єднавшись, влаштують усунення Путіна. Зроблять такий внутрішній переворот за умови переговорів та отримання гарантій від Заходу", – висловив думку Гудков.

Чи може відбутися переворот в РФ

Раніше російський опозиціонер Геннадій Гудков зазначав, що диктатор Путін боїться, що втрата Криму стане останньою для нього, як для президента РФ. Глава Кремля відчуває своє безсилля. За словами Гудкова, у Кремлі зріє переворот. Опозиціонер переконаний, що Путін шукає підтримки у ФСБ, яка раніше вже конфліктувала з військовими.

Російський блогер і журналіст Майкл Накі зазначає, що Путін стрімко втрачає союзників. РФ нізвідки черпати ресурси, а те, що вона отримує від Ірану та інших країн, є результатом обміну або покупки. Блогер впевнений в тому, що з кожним днем людей і країн, готових стати союзниками Росії, стає все менше.

Також раніше повідомлялося, що навесні 2023 року російський диктатор Володимир Путін хотів підписати капітуляцію України. Заступник директора Центру армії, конверсії і роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь заявив, що ЗСУ зірвали його плани.

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