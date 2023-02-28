РФ стає ізгоєм: Путін стрімко втрачає союзників – журналіст

З кожним днем людей і країн, готових стати союзниками Росії, стає все менше, впевнений Майкл Накі.

Майкл Накі пояснив втрату Володимиром Путіним союзників у світі / Фото УНІАН, скріншот

РФ нізвідки черпати ресурси, а те, що вона отримує від Ірану та інших країн, є результатом обміну або покупки, заявив російський блогер, журналіст Майкл Накі.

"Глобально не дуже зрозуміло, звідки б Росія могла отримати більше ресурсів. Якщо ми, наприклад, говоримо про Іран, то це не отримання ресурсів, а обмін. Тобто Росія не отримує чогось, а купує, виторговує, тобто в будь-якому випадку витрачає ресурси", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Блогер впевнений в тому, що з кожним днем людей і країн, готових стати союзниками Росії, стає все менше.

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"Тому що ті, у кого немає будь-яких моральних обмежень з приводу триваючої війни, не хочуть ставати на бік того, хто програв. А за цей рік Росія з фаворита перетворилася на відстаючого, і поки ніхто не розуміє, як це може змінитися", — сказав він.

Говорячи про відносини РФ з Китаєм, він зазначив, що Пекін в цьому сенсі веде свою гру.

"Китай завжди веде свою гру, це дуже складна країна для аналізу через їх специфіку. Я не є китаїстом, але треба сказати, що дії Росії дуже сильно заважають і Китаю. Тому що у нього, очевидно, теж є загарбницькі замашки, але треба сказати, що дії Росії дуже сильно заважають і Китаю, тому що у нього, очевидно, теж є загарбницькі замашки", — додав Накі.

Раніше Накі заявив про те, що з самого початку російського вторгнення боєздатність показали не лише армія України, а й усе українське суспільство, які ясно дали зрозуміти, що не збираються складати зброю.

Нагадаємо, журналіст пояснив, що перед початком повномасштабного вторгнення РФ оборонний потенціал України невірно оцінювала як російська сторона, так і захід.

"Тобто було велике недооцінювання обороноздатності України, її можливостей до ведення масштабних бойових дій з Росією – ми бачили це на прикладі того, як західні розвідки спочатку передрікали взяття Києва за три доби і пропонували Зеленському евакуацію", — підкреслив він.

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