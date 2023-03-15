Кадирова відсторонили від Путіна, він намагається відновити позиції - Маломуж

Охолодження стосунків між главою Чечні та кремлівським диктатором відбулося після того, як Кадиров і Пригожин не виконали завдання із захоплення Донбасу.

Рамзан Кадиров потрапив у немилість і намагається відновити свої позиції / скріншот

Глава Чечні Рамзан Кадиров потрапив у немилість, російські спецслужби і Міноборони РФ почали його дискредитувати в очах російського диктатора Володимира Путіна, показуючи, що перспектив для його військ немає. Як розповів в інтерв'ю Главреду ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж, Кадиров задіяв всі сили, щоб відновити попередній формат стосунків. З цим пов'язана його ініціатива з вербування бойовиків на окупованих територіях, а також обіцянка щодо недопущення диверсій на території Росії з боку українських спецслужб, і, тим більше, партизанського руху. Цим він прагне продемонструвати свою необхідність у цьому форматі війни.

За словами Маломужа, охолодження стосунків між главою Чечні та кремлівським диктатором відбулося після того, як Кадиров і Пригожин не виконали завдання щодо захоплення Луганської та Донецької областей.

"Їм було поставлено завдання щодо захоплення ключових міст, зокрема, Бахмута. І ні Кадиров, як би він не демонстрував своєї активності, ні Пригожин не змогли цього виконати (...) Кадиров говорив, що саме у нього буде вирішальна роль. Тобто його солдати повинні були брати участь і у веденні бойових дій, і в забезпеченні підтримки Збройних сил РФ, а саме гарантії того, що вони не будуть відступати, у формі загороджувальних загонів і забезпеченні режиму контролю на окупованих територіях. Фактично в усіх напрямках, починаючи від неефективного наступу під час захоплення аеропорту в Гостомелі та завершуючи неможливістю реалізувати вказівки Путіна щодо захоплення хоча б частини Донецької та Луганської областей, Кадиров зазнав невдачі", - пояснив генерал.

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На фоні цього програшу всі військові РФ зробили щодо Кадирова демарші, через що він почав проявляти ще більше агресії. Тобто він не підпорядковується ні ФСБ, ні військовим адміністраціям, які утворили росіяни. І цей факт об'єднав зусилля і спецслужб, і Міноборони Росії проти Кадирова.

"Тому вони, нарівні з Пригожиним, почали його повністю дискредитувати в очах Путіна, наводячи конкретні факти його невдач, наприклад, втечі його солдатів на деяких напрямках бойових дій. Тобто вони показували Путіну, що Кадиров займався піаром, записував ролики для тік-току, але фактично перспектив для його військ немає. Кадировці - не бійці. Вони демонстрували, що Україна пропаде і буде їх жахатися, а виявилося, що вони гинуть так само, як і інші бойовики. Не кажучи вже про те, що підлеглі Кадирова ведуть терористичну діяльність проти "своїх". Тому силовий блок більш потужно натиснув на Путіна, і ми бачимо, що Кадирова на цьому тлі починають відтісняти", - додав Маломуж.

За словами генерала, раніше глава Чечні на всіх заходах сидів попереду як один з визначальних керівників РФ, а потім його перестали туди запрошувати.

"Тобто Кадирова відсторонили від Путіна і фізично, і політично, від чого глава Чечні дуже страждав і тому задіяв всі сили, щоб відновити попередній формат стосунків (...) і в якійсь мірі йому це вдалося. Тому тепер Кадиров використав ситуацію з весіллям сина і висловив особисте прохання провести зустріч з Путіним, де міг донести різні матеріали на конкурентів (військових, представників спецслужб). З іншого боку, Путіну теж важливо почути певну інформацію від Кадирова, тому що у нього є можливість отримувати підтверджені дані з підготовки можливих негативних заходів проти Путіна", - додав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, 3 березня Рамзан Кадиров з'явився на публіці. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

13 березня Кадиров зустрівся з Путіним. Він заявив кремлівському диктатору, що його люди сумлінно виконують накази і "прагнуть діяти до переможного кінця". Путін у відповідь відзначив роль чеченських бойовиків і подякував Кадирову.

Раніше колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

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