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"Кадирова просто прибрали": Жданов розповів, хто і навіщо отруїв чеченського диктатора

11 березня 2023, 00:10
Жданов припустив, що така ж доля може чекати і на Пригожина, якщо він "не заспокоїться і буде продовжувати свої вибрики в плані політичних заяв".
Жданов, Кадыров
Жданов розповів, хто і навіщо отруїв Кадирова / Главред, скріншот

Чеченського диктатора Рамзана Кадирова могли отруїти співробітники російської ФСБ. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі.

"Є інформація (вона потребує підтвердження), що Кадирова отруїли. ФСБ провела операцію і його отруїли. Він страждає від гострої ниркової недостатністі, яка викликала різке збільшення ваги та набряк організму", - розповів Жданов.

З цього приводу він нагадав про санітарний борт, облаштований під реанімацію, який минулого тижня прилітав до Москви.

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"Європа в умовах війни дозволила політ у своєму повітряному просторі цього літака, він через Білорусь дійшов до Москви і відразу повернувся назад, тобто в Москві його вже чекали. Когось завантажили в цей літак-реанімацію і він полетів до Нюрнберга, де розташований найбільший медичний університет Європи, в складі якого 24 університетські клініки", - розповів військовий експерт.

Жданов також назвав ймовірну причину, через яку чеченський диктатор міг "захворіти".

"Є припущення, що Кадирова просто прибрали, що він не розвалював федеральну систему, зокрема, тим, що він як регіональний керівник дозволяє собі командувати частиною федеральної структури – Росгвардією", - зазначив він.

Водночас, за словами експерта, з обігу в Росії зникло й саме поняття "кадировці", хоча ці бійці Росгвардії і надалі виконують свої завдання на території України.

Жданов припустив, що така ж доля, як Кадирова, може чекати і на Пригожина, якщо він "не заспокоїться і буде продовжувати свої вибрики в плані політичних заяв".

"Хоча нехай продовжує. Чим швидше вони почнуть одне одного вбивати, як павуки в банці, тим легше нам буде з ними боротися", - додав експерт.

Що відомо про здоров'я Кадирова

Вже кілька тижнів ходять чутки про здоров'я лідера Чечні 46-річного Рамзана Кадирова. Західні ЗМІ повідомляли, що у нього проблеми з нирками. За останні кілька місяців Рамзан Кадиров сильно додав у вазі, він виглядає дуже похмурим, а в своїх відео часто не може відкрити очі.

Те, що Кадиров час від часу виглядає енергійним і рухливим, приписують вживання їм стимуляторів. Кажуть, що тепер чеченський диктатор залежить від цього та інших ліків.

Раніше глава кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Кадиров став залежним від ліків, які він вживає вже упродовж 15 років. За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

"І сьогодні він став абсолютно залежний від цих таблеток, і є якась наркотична залежність. Він вже не контролює себе без них. І тому є таке припущення, що він хворий і зараз його кудись відправили у відпустку відпочити, але насправді – на лікування, щоб трохи привести до тями", – розповів Закаєв.

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