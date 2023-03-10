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Фейгін розповів, як і за що можуть ліквідувати Кадирова з Пригожиним

10 березня 2023, 09:01
Адвокат Марк Фейгін вважає, що у Пригожина навіть вищі шанси, ніж у Кадирова, потрапити під якийсь "випадковий" артилерійський обстріл.
Фейгін, Пригожин, Кадиров
Марк Фейгін, Євген Пригожин, Рамзан Кадиров / Колаж фото УНІАН та "Вікіпедія"

Відомий російський опозиціонер і юрист з адвокатською ліцензією Марк Фейгін заявив, що ні в чеченського диктатора Рамзана Кадирова, ні у ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина немає сильної підтримки в путінській владній вертикалі. Свою думку юрист висловив в інтерв'ю порталу "УНІАН".

"Я думаю, що ситуація згущується і щодо Пригожина, і щодо Кадирова. Пригожин - взагалі чужа людина. Повністю, з усіх боків, для апарату влади він був, є і назавжди залишиться чужим. 9 років сидів, кримінальник, абсолютний криміналітет, та ще й займається не кейтерингом, а війною, і конфліктує дуже сильно. Зараз він прилетів до Пітера і заявляє, що потрібно проводити мітинги проти чинного губернатора. Чинний губернатор - довірена особа Путіна і Ковальчука", - розповів він.

Фейгін вважає, що і у Кадирова, і, особливо у Пригожина, вельми високі шанси бути фізично ліквідованими.

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"Тому я допускаю, що ці люди фізично закінчать своє життя не самі, а "примусово". Відносно Пригожина навіть вище шанси потрапити в якийсь "випадковий" артобстріл або щось в цьому роді. Ракетою "ненавмисно" знищать, і піди розберися хто запустив. У Кадирова не краща ситуація. У мене склалося таке враження, що і Кадиров, і Пригожин, і Суровікін щось обіцяли Путіну, але не виконали. Напевно, вони обіцяли: "А ми візьмемо Донецьку область!"Могли обіцяти. Але не взяли ж. І Бахмут не взяли. Але гадати - справа невдячна", - підсумував опозиціонер.

Прогнози про розпад Росії

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що після поразки Росії у війні проти України Москва зіткнеться з територіальними претензіями з боку інших держав. Свої права на землі можуть пред'явити Японія, Китай і Німеччина.

Колишній глава МЗС України, дипломат Володимир Огризко допустив, що процес розпаду РФ може запуститися після того, як інші території зрозуміють – Москва вже не в змозі їх контролювати. В такому випадку розвал Росії вже не зупинити.

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін вперше заявив, що його державі загрожує розпад. У цьому глава Кремля, який напав на Україну, вирішив звинуватити Захід. За його словами, "західний світ готовий прийняти Росію в сім'ю цивілізованих країн тільки по частинах".

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Рамзан Кадиров Марк Фейгін Євген Пригожин
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