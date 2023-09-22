Кадиров на тлі чуток про свою смерть оприлюднив нове відео: що з ним не так

Глава Чечні Рамзан Кадиров на тлі чуток про те, що він перебуває у комі або уже міг померти, опублікував нове відео. Він стверджує, що перебуває у Москві.
На відео, яке було опубліковане у Telegram-каналі Кадирова пізно ввечері 21 вересня, показують зустріч глави Чечні з російським міністром Куренковим.
"У рамках робочої поїздки до Москви зустрівся з міністром у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідацій наслідків стихійних лих Олександром Куренковим", – йдеться у повідомленні.відео дня
Що не так із відео Кадирова
Але увагу одразу привертають кілька нюансів. Наприклад, неозброєним оком видно, що відео складається з різних фрагментів, які намагалися поєднати так, нібито усі кадри були зняті в один і той самий день і час. Звукова доріжка з голосами накладена окремо, на що вказує той факт, що часто рух губів і міміка Куренкова не збігається з текстом, який ми чуємо.
Можна припустити, що кадри зустрічі Кадирова з Куренковим були зняті набагато раніше, а відео доповіді Куренкова про нинішні темпи розмінування територій Чеченської Республіки записали пізніше. Якщо придивитися, помітно, що на кадрах, де Куренков сам, текст його доповіді збігається з рухами губів і мімікою. А там, де російський міністр присутній у кадрі вже з Кадировим, озвучений текст його доповіді взагалі не накладається на картинку розмови, яку ми бачимо.
На те, що фрагменти відео були зняті у різний час, вказує також різне розташування предметів на столі перед Куренковим у різних кадрах.
Чутки про хворобу Кадирова
17 вересня в мережі почали поширюватися нові чутки – про нібито смерть Кадирова. Потім з'явилася непідтверджена інформація, що того ж дня біля лікарні Кремля вишикувалася ціла черга авто з державними номерами Чечні. Серед приїжджих нібито навіть ідентифікували родичів Кадирова.
За кільці днів після цього колишній віце-президент російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін заявив, що чеченський глава в медикаментозній комі.
Експерт Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю Главреду відразу зауважив, що це, найімовірніше, фейки, а поширює їх найближче оточення путінського посіпаки.
У той же час 20 вересня посіпака Путіна з'явився у несподіваному відео. Кадиров спростував чутки про хворобу і показав, чому перебуває у кремлівській лікарні – нібито там зараз перебуває його дядько.
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