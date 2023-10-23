ХАМАС хотів задіяти хімічну зброю проти армії Ізраїлю: деталі від Sky News

Документи разом зі схемами виготовлення хімічної зброї показав президент Ізраїлю Ісаак Герцог.

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ХАМАС хотів застосувати хімічну зброю / колаж: Главред, фото: Главред, pexels.com

Ізраїльський президент та політичний діяч Ісаак Герцог розповів, що терористи ХАМАС, які увірвалися на територію Ізраїля, мали із собою інструкції щодо виготовлення хімічної зброї.

В інтерв’ю Sky News Герцог розповів, що ізраїльські військові начебто виявили матеріали на тілі вбитого бойовика в кібуці Беері. Документи разом зі схемами виготовлення хімічної зброї президент Ізраїлю показав під час інтерв'ю 22 жовтня. Однак у Sky News не має можливості самостійно перевірити це заяви. Крім того, немає припущень, що бойовики мали при собі елементи для виготовлення бомби.

"Це матеріали Аль-Каїди. Офіційні матеріали Аль-Каїди. Ми маємо справу з ІДІЛ, Аль-Каїдою та ХАМАСом. Ось наскільки шокуючою є ситуація, коли ми дивимося на інструкції, які надаються щодо того, як діяти і як створити різновид непрофесійної хімічної зброї з ціанідом", - наголосив Герцог. відео дня

Він також додав, що на тілах терористів були знайдені USB-пристрої з інструкціями щодо використання хімічної зброї. Серед матеріалів були докладні інструкції, як створити пристрій для викиду ціаніду.

Походження одного з матеріалів, який складався з інструкцій зі створення хімічної зброї та її розповсюдження серед цивільного населення, походить з посібника Аль-Каїди 2003 року. Водночас Sky News зазначає, що це не доводить зв'язок між двома організаціями.

Нагадаємо, що у спецслужб США була інформація, що ХАМАС може напасти на Ізраїль. У вересні-жовтні у спецслужб Штатів була інформація про те, що бойовики ХАМАС можуть до чогось готуватися, проте невідомо, чи знав про це Ізраїль.

Уряд Ізраїлю повідомив трагічні новини про українців. Ізраїльська влада представила оновлені відомості щодо іноземних громадян, які загинули внаслідок бойових дій. Найбільше втрат серед громадян США та України.

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