Ізраїль засудив марш на честь дня народження Степана Бандери / УНІАН

Ізраїль засудив проведення в Україні заходів на честь 113-го дня народження лідера Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.

"Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні", - йдеться в повідомленні посольства у Twitter.

У посольстві підкреслили, що на марші були прояви антисемітизму. В якому місті це сталося, не уточнюється, але, ймовірно, мається на увазі столиця.

"Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, відповідно до закону, ухваленого у 2021 році", – йдеться в повідомленні.

Степан Бандера - український політичний діяч, ідеолог українського націоналістичного руху. Він народився 1 січня 1909 року. У лютому 1940 року він став керівником фракції ОУН(б), у 1947 році очолив Провід Організації Українських Націоналістів. У 1959 році був убитий агентом КДБ.

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Нагадаємо, 1 січня в центрі Києва традиційно пройшла смолоскипна хода з нагоди дня народження Степана Бандери. Вона почалося з невеликим запізненням о 17:50 в парку імені Тараса Шевченка. Маршрут ходи: вулиця Володимирська-бульвар Тараса Шевченка-Хрещатик-Майдан Незалежності.

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