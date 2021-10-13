"Батько наш Бандера, Україна мати!": українські школярі влаштували флешмоб у TikTok

Школярі / скріншот з відео

В Україні учні Шкіль почали масово співати, знімати на камери смартфонів і викладати в сервіс Tik-Tok ролики з виконанням приспіву пісні"Батько наш Бандера, Україна - мати".

Як стало відомо з соцмереж, нещодавно учні однієї з київських шкіл заспівали дану композицію прямо при вході в клас під час уроку. Як пишуть у ЗМІ, діти вирішили "перевиховати" вчительку, яка дотримується проросійських поглядів. І вона нібито взагалі перестала виходити на роботу.

Читайте такжеЕксперт пояснив, чому Зеленському невигідно повертати звання Герой України Бандері і Шухевичу

Реклама

До слова, такий флешмоб триває в TikTok вже більше місяця і містить безліч жартів-мемів з приводу нинішніх взаємин України і Росії.

Нагадаємо, раніше опитування дослідницького агентства Fama показало, що гетьман українського козацтва Богдан Хмельницький, поет і художник Тарас Шевченко, радянський диктатор Йосип Сталін, лідер ОУН-УПА Степан Бандера і німецький канцлер Ангела Меркель потрапили в топ-10 особистостей, яких українці порахували найбільш близькими до образу ідеального політика

Повний текст пісні " Батько наш-Бандера "(мовою оригіналу):

Батько наш-Бандера, Україна-мати,

Ми за Україну будемо воювати! | (2)

Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,

Там лежить повстанець тяженько поранень. | (2)

Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,

Без лівої ноги, без правої руки. | (2)

Як прийшла до нього рідна мати його,

Плаче і ридає, жалує його. | (2)

Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,

Без правої ручки, без ніжки зостався. | (2)

Мамі ж наші, мамі, не плачте за нами,

Не плачте за нами гіркими сльозами. | (2)

Батько наш-Бандера, Україна-мати,

Ми за Україну будемо воювати! | (2)

А ми з москалями та й не в згоді жили,

На самого Петра у бій ми вступили. | (2)

Москалі тікали, аж лапті губили,

А наші за ними постріли били. | (2)

Батько наш-Бандера, Україна-мати,

Ми за Україну будемо воювати! | (2)

Ой, як мати сина поховала свого

На його могилі слова написала. | (2)

На його могилі слова написала:

Слава Україні! Всім героям слава! | (2)