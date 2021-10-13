"Батько наш Бандера, Україна мати!": українські школярі влаштували флешмоб у TikTok

Як пишуть у ЗМІ, у Києві школярі навіть вирішили співом повстанських пісень "перевиховати" вчительку, яка дотримується проросійських поглядів.
В Україні учні Шкіль почали масово співати, знімати на камери смартфонів і викладати в сервіс Tik-Tok ролики з виконанням приспіву пісні"Батько наш Бандера, Україна - мати".
Як стало відомо з соцмереж, нещодавно учні однієї з київських шкіл заспівали дану композицію прямо при вході в клас під час уроку. Як пишуть у ЗМІ, діти вирішили "перевиховати" вчительку, яка дотримується проросійських поглядів. І вона нібито взагалі перестала виходити на роботу.
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До слова, такий флешмоб триває в TikTok вже більше місяця і містить безліч жартів-мемів з приводу нинішніх взаємин України і Росії.
Нагадаємо, раніше опитування дослідницького агентства Fama показало, що гетьман українського козацтва Богдан Хмельницький, поет і художник Тарас Шевченко, радянський диктатор Йосип Сталін, лідер ОУН-УПА Степан Бандера і німецький канцлер Ангела Меркель потрапили в топ-10 особистостей, яких українці порахували найбільш близькими до образу ідеального політика
Повний текст пісні " Батько наш-Бандера "(мовою оригіналу):
Батько наш-Бандера, Україна-мати,
Ми за Україну будемо воювати! | (2)
Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,
Там лежить повстанець тяженько поранень. | (2)
Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,
Без лівої ноги, без правої руки. | (2)
Як прийшла до нього рідна мати його,
Плаче і ридає, жалує його. | (2)
Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,
Без правої ручки, без ніжки зостався. | (2)
Мамі ж наші, мамі, не плачте за нами,
Не плачте за нами гіркими сльозами. | (2)
Батько наш-Бандера, Україна-мати,
Ми за Україну будемо воювати! | (2)
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили. | (2)
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били. | (2)
Батько наш-Бандера, Україна-мати,
Ми за Україну будемо воювати! | (2)
Ой, як мати сина поховала свого
На його могилі слова написала. | (2)
На його могилі слова написала:
Слава Україні! Всім героям слава! | (2)