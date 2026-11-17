Ви дізнаєтеся:
- Через що стосунки дітей Назарія Яремчука стали напруженими
- Де зараз Марія Яремчук
Сини легендарного українського співака Назарія Яремчука вперше прояснили ситуацію навколо нібито напружених стосунків зі своєю молодшою сестрою по батькові, відомою співачкою Марією Яремчук. Дмитро та Назарій зізналися в шоу"Наодинці з гламуром", що гучної сварки між ними насправді ніколи не було.
За словами Дмитра Яремчука, розбіжності стосувалися організації запрошень та деяких робочих моментів навколо виходу документального фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси", у зйомках якого обидва брати свого часу категорично відмовилися брати участь. Втім, зараз артисти вважають за краще не ворушити минуле.
"Ми ніколи не сварилися. У нас у чомусь було непорозуміння, ось із цим фільмом… Я скажу, що кожен хоче щось вирвати з контексту. Там були певні нюанси. Я б не хотів до цього повертатися. Були нюанси із запрошенням нас на той фільм. Ну, не будемо ж ми зупинятися на якихось деталях", - поділився Дмитро.
Артист підкреслив, що всі образи давно залишилися позаду, родичі підтримують зв’язок, а у нього та брата немає абсолютно жодних претензій до сестри.
"Особисто у мене до неї немає жодних претензій… Гадаю, у брата теж. У нас немає жодних причин для якихось скандалів. Ми ніколи не сварилися", - додав він.
При цьому на великий концерт пам’яті батька, який сини організовують 30 листопада, у день народження Назарія Яремчука, Марія приїхати не зможе, але виключно з поважної сімейної причини.
"Ми Марічку теж, звичайно, запрошували, вона сказала, що їй дуже приємно. Але, на жаль, у неї маленька дитина, ми всі це розуміємо. Шкода, звичайно", - пояснив Дмитро Яремчук.
Куди зникла Марія Яремчук
Артистка зробила яскраву кар’єру в українському шоу-бізнесі та успішно представила країну на Євробаченні-2014, проте у 2018 році несподівано оголосила про завершення концертної діяльності. Після гучного повернення з хітом у 2023 році зірка у 2024-му вперше стала мамою і знову пішла в тінь.
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