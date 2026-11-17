Дмитро та Назарій-молодший відверто прокоментували чутки про тривалий сімейний конфлікт.

https://glavred.net/stars/byli-nedoponimaniya-bratya-marii-yaremchuk-nazvali-prichinu-konflikta-s-pevicey-10812821.html Посилання скопійоване

Марія Яремчук - конфлікт із братами / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марія Яремчук

Ви дізнаєтеся:

Через що стосунки дітей Назарія Яремчука стали напруженими

Де зараз Марія Яремчук

Сини легендарного українського співака Назарія Яремчука вперше прояснили ситуацію навколо нібито напружених стосунків зі своєю молодшою сестрою по батькові, відомою співачкою Марією Яремчук. Дмитро та Назарій зізналися в шоу"Наодинці з гламуром", що гучної сварки між ними насправді ніколи не було.

За словами Дмитра Яремчука, розбіжності стосувалися організації запрошень та деяких робочих моментів навколо виходу документального фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси", у зйомках якого обидва брати свого часу категорично відмовилися брати участь. Втім, зараз артисти вважають за краще не ворушити минуле.

відео дня

Як змінилася Марія Яремчук / фото: instagram.com, Марія Яремчук

"Ми ніколи не сварилися. У нас у чомусь було непорозуміння, ось із цим фільмом… Я скажу, що кожен хоче щось вирвати з контексту. Там були певні нюанси. Я б не хотів до цього повертатися. Були нюанси із запрошенням нас на той фільм. Ну, не будемо ж ми зупинятися на якихось деталях", - поділився Дмитро.

Артист підкреслив, що всі образи давно залишилися позаду, родичі підтримують зв’язок, а у нього та брата немає абсолютно жодних претензій до сестри.

"Особисто у мене до неї немає жодних претензій… Гадаю, у брата теж. У нас немає жодних причин для якихось скандалів. Ми ніколи не сварилися", - додав він.

Марія Яремчук - родина / фото: instagram.com, Марія Яремчук

При цьому на великий концерт пам’яті батька, який сини організовують 30 листопада, у день народження Назарія Яремчука, Марія приїхати не зможе, але виключно з поважної сімейної причини.

"Ми Марічку теж, звичайно, запрошували, вона сказала, що їй дуже приємно. Але, на жаль, у неї маленька дитина, ми всі це розуміємо. Шкода, звичайно", - пояснив Дмитро Яремчук.

Куди зникла Марія Яремчук

Артистка зробила яскраву кар’єру в українському шоу-бізнесі та успішно представила країну на Євробаченні-2014, проте у 2018 році несподівано оголосила про завершення концертної діяльності. Після гучного повернення з хітом у 2023 році зірка у 2024-му вперше стала мамою і знову пішла в тінь.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Стас Шурінс порушив мовчання щодо свого особистого життя та поділився трагічною сімейною історією. У недавньому інтерв’ю співак розповів, що перебуває у шлюбі ще з 2012 року, а також вперше відверто розповів про серйозне захворювання своєї дружини.

Також Олег Скрипка відверто розповів про кризу в колективі. Він зізнався, що гітарист Євген Рогачевський із сином пішли на фронт захищати країну, тоді як барабанщик і бас-гітарист покинули Україну, через що існування гурту опинилося під загрозою.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред