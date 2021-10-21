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Депутати виконали у Верховній Раді вірусну пісню Батько наш Бандера

21 жовтня 2021, 17:49

У Мережі набирає популярності флешмоб з виконання пісні Батько наш Бандера.

депутат
Депутати від європейська солідарність / скріншот

Пісня Батько наш Бандера, яка отримала популярність завдяки флешмобу українських користувачів в TikTok, виконали депутати у Верховній Раді.

Відповідне відео опублікував у себе в Telegram народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

Разом з ним до флешмобу приєдналися й інші члени фракції, зокрема, Микола Княжицький, Володимир Ар'єв, Софія Федина, та інші.

"Той момент, коли вірусний флешмоб зі стін школи прийшов до Верховної Ради", — написав Гончаренко.

Пісня Батько наш Бандера стала хітом в Тік-Ток

Відзначимо, в Мережі набирає популярності флешмоб з виконання пісні Батько наш Бандера. Її вперше заспівали священики в Івано-Франківській області, Популярність композиції забезпечили підлітки - "тіктокери".

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Цей тренд в соціальній мережі Тік-Ток з'явився ще в минулому році, як жарт.

"Приїхали родичі з Росії і батьки просять поводитися добре, то заспівай про Бандеру. Просять спілкуватися російською мовою - Співай про Бандеру", - кажуть школярки.

Школярки, які зняли відео, що потрапило в телеграм-канали і на телебачення, розповідають, що пісню вони записали після уроку і те, що їх нібито пригнічувала вчителька — це брехня, передає ТСН.

"Це відео витягли російські канали, придумали якусь інформацію про вчительку, яка взагалі тут ні при чому, яка підтримувала нас", — кажуть Школярки.

Так, через істерики російських ЗМІ ця пісня стала ще більш популярною в мережі.

"Ми не можемо сказати, звідки отець Анатолій цю пісню знає. На тому відео є тільки один уривок, ми його в Інтернеті знайшли, додали інші куплети і скомпонували", — каже служитель Свято-Троїцького кафедрального собору ПЦУ в Івано-Франківську Олег Луцан.

Нагадаємо, раніше опитування дослідницького агентства Fama показало, що гетьман українського козацтва Богдан Хмельницький, поет і художник Тарас Шевченко, радянський диктатор Йосип Сталін, лідер ОУН-УПА Степан Бандера і німецький канцлер Ангела Меркель потрапили в топ-10 особистостей, яких українці вважали найбільш близькими до образу ідеального політика.

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Верховна Рада
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