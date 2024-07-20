Атакували понад 10 винищувачів: Ізраїль вдарив ракетами по Ємену - перші кадри

За даними ЗМІ, внаслідок удару Ізраїлю по цілях в Ємені зафіксовано ураження паливних складів та нафтопереробного заводу у порту Аль-Худейда.

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Ізраїль, США та Британія завдали спільного удару по порту в Ємені / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Ізраїль, США та Британія завдали спільних ударів по єменському порту після атаки безпілотника на Ізраїль. Про це повідомляє The Times of Israel.

20 липня у соцмережах з'явилися повідомлення про авіаудари по місту Аль-Худейда на заході Ємену, яке контролюється хуситами.

Фото і відео в соціальних мережах показують полум'я і дим від місця удару. Це сталося наступного дня після атаки хуситів безпілотником на Тель-Авів, яка призвела до загибелі ізраїльтянина.

відео дня

Дивіться відео з наслідками удару по Ємену:

Фото: скріншот

Армія оборони Ізраїлю у своїй заяві підтвердила, що нещодавно завдала авіаударів по Ємену.

"Винищувачі завдали ударів по військових цілях терористичного режиму Хуті в районі порту Аль-Худейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти Держави Ізраїль за останні місяці", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Військові заявляють, що інструкції для ізраїльського цивільного населення не зазнали жодних змін.

Армія Ізраїлю обіцяє надати додаткову інформацію найближчим часом.

Цей удар став першим випадком в історії Ізраїлю, коли країна завдала удару по Ємену.

Ізраїльський авіаудар по Ємену, що є відповіддю на атаки хуситів, був схвалений міністром оборони Йоавом Галлантом сьогодні вранці. Офіс Галланта опублікував фотографії зустрічі міністра з високопоставленими військовими, де обговорювалося і затверджувалося проведення удару.

Згідно з виданням Al Arabiya, удар по паливному складу та нафтопереробним заводам у порту Аль-Худейда в Ємені був здійснений спільно Ізраїлем, США та Великобританією. В атаці, як повідомляється, брали участь 12 ізраїльських літаків, включаючи винищувачі F-35.

Ситуація на Близькому Сході - що відомо про конфлікт між Єменом і Ізраїлем

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 14 квітня Іран здійснив масштабну повітряну атаку на Ізраїль за допомогою ракет і безпілотників.

Україна засудила цей напад, і президент Володимир Зеленський зазначив, що Тегеран використовує терор аналогічний російському. Він підкреслив, що українці вже давно знайомі з масованими повітряними ударами.

31 жовтня 2023 року представник збройних сил Ємену генерал Яхья Саріє Ану повідомив, що єменські повстанці-хусити атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками.

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