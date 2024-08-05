Рахунок на години: Блінкен назвав терміни початку атаки Ірану та 'Хезболли' на Ізраїль

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив союзникам по G7, що атака Ірану та Хезболи на Ізраїль може розпочатись протягом наступних 24-48 годин.

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Іран і "Хезболла" можуть напасти на Ізраїль в найближчі години / Колаж Главред, фото: U.S. Air Force, УНІАН, скріншот із відео

Атака Ірану і Хезболли на Ізраїль може початися вже в понеділок, 5 серпня. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен в ході переговорів із представниками країн G7 в неділю, 4 серпня, передає видання Axios з посиланням на три джерела, поінформовані про цю розмову.

За даними ЗМІ, Блінкен організував конференц-зв'язок, щоб узгодити дії з близькими союзниками США і спробувати в останню хвилину чинити дипломатичний тиск на Іран і Хезболлу, щоб мінімізувати їхню відповідь. Він наголосив, що обмеження впливу їхніх ударів є найкращим шансом уникнути повномасштабної війни.

Джерела повідомили, що Блінкен зазначив, що США очікують відповідь від Ірану і Хезболли. Проте, на відміну від іранської атаки на Ізраїль 13 квітня, коли Іран запустив майже 350 ударних дронів і ракет, більшість з яких були перехоплені спільними зусиллями Ізраїлю, США та їхніх союзників, Блінкен зазначив, що наразі неясно, якою буде форма відплати.

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"США не знають точного часу атак, але вони можуть початися вже в найближчі 24-48 годин, тобто вже в понеділок", - повідомляють джерела.

Держсекретар повідомив своїм колегам, що США намагаються розірвати цикл ескалації, максимально обмежуючи атаки Ірану і Хезболли, а потім стримуючи відповідь Ізраїлю.

Блінкен закликав інших міністрів закордонних справ чинити дипломатичний тиск на Іран, Хезболлу та Ізраїль, аби забезпечити максимальну стриманість. Він також зазначив, що нарощування сил США в регіоні здійснюється виключно з оборонною метою.

Одне з джерел, яке брало участь у телефонній розмові, повідомило, що Блінкен виглядав розчарованим, коли інформував міністрів про нещодавні переговори з Ізраїлем щодо звільнення заручників у Газі та угоди про припинення вогню. Блінкен сказав, що адміністрація відчувала, що була "близька до прориву" до вбивства в Тегерані, і що зараз угода необхідна більше, ніж будь-коли.

Що таке G7 G7 - дослівно Група Семи (англ. Group of Seven, у минулому G6 (Група Шести) та G8 (Група Восьми) — міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада).

Ситуація на Близькому Сході - що відомо про напруження між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в іранській столиці був убитий один з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. Про це вранці 31 липня повідомили напівофіційне інформаційне агентство уряду Ірану Mehr і видання Times of Israel, посилаючись на заяву Корпусу вартових Ісламської революції.

20 липня Ізраїль, США та Британія завдали спільних ударів по єменському порту після атаки безпілотника на Ізраїль.

У ніч на 14 квітня Іран здійснив повітряну атаку на Ізраїль, випустивши, за підрахунками ЦАХАЛ, до 300 цілей, включаючи "Шахеди". США, Британія та інші європейські країни допомагали відбити атаку.

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