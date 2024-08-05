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Рахунок на години: Блінкен назвав терміни початку атаки Ірану та "Хезболли" на Ізраїль

Юрій Берендій
5 серпня 2024, 09:40оновлено 5 серпня, 10:11
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Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив союзникам по G7, що атака Ірану та Хезболи на Ізраїль може розпочатись протягом наступних 24-48 годин.
Рахунок на години: Блінкен назвав терміни початку атаки Ірану та 'Хезболли' на Ізраїль
Іран і "Хезболла" можуть напасти на Ізраїль в найближчі години / Колаж Главред, фото: U.S. Air Force, УНІАН, скріншот із відео

Атака Ірану і Хезболли на Ізраїль може початися вже в понеділок, 5 серпня. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен в ході переговорів із представниками країн G7 в неділю, 4 серпня, передає видання Axios з посиланням на три джерела, поінформовані про цю розмову.

За даними ЗМІ, Блінкен організував конференц-зв'язок, щоб узгодити дії з близькими союзниками США і спробувати в останню хвилину чинити дипломатичний тиск на Іран і Хезболлу, щоб мінімізувати їхню відповідь. Він наголосив, що обмеження впливу їхніх ударів є найкращим шансом уникнути повномасштабної війни.

Джерела повідомили, що Блінкен зазначив, що США очікують відповідь від Ірану і Хезболли. Проте, на відміну від іранської атаки на Ізраїль 13 квітня, коли Іран запустив майже 350 ударних дронів і ракет, більшість з яких були перехоплені спільними зусиллями Ізраїлю, США та їхніх союзників, Блінкен зазначив, що наразі неясно, якою буде форма відплати.

відео дня

"США не знають точного часу атак, але вони можуть початися вже в найближчі 24-48 годин, тобто вже в понеділок", - повідомляють джерела.

Держсекретар повідомив своїм колегам, що США намагаються розірвати цикл ескалації, максимально обмежуючи атаки Ірану і Хезболли, а потім стримуючи відповідь Ізраїлю.

Блінкен закликав інших міністрів закордонних справ чинити дипломатичний тиск на Іран, Хезболлу та Ізраїль, аби забезпечити максимальну стриманість. Він також зазначив, що нарощування сил США в регіоні здійснюється виключно з оборонною метою.

Одне з джерел, яке брало участь у телефонній розмові, повідомило, що Блінкен виглядав розчарованим, коли інформував міністрів про нещодавні переговори з Ізраїлем щодо звільнення заручників у Газі та угоди про припинення вогню. Блінкен сказав, що адміністрація відчувала, що була "близька до прориву" до вбивства в Тегерані, і що зараз угода необхідна більше, ніж будь-коли.

Що таке G7

G7 - дослівно Група Семи (англ. Group of Seven, у минулому G6 (Група Шести) та G8 (Група Восьми) — міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада).

Ситуація на Близькому Сході - що відомо про напруження між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в іранській столиці був убитий один з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. Про це вранці 31 липня повідомили напівофіційне інформаційне агентство уряду Ірану Mehr і видання Times of Israel, посилаючись на заяву Корпусу вартових Ісламської революції.

20 липня Ізраїль, США та Британія завдали спільних ударів по єменському порту після атаки безпілотника на Ізраїль.

У ніч на 14 квітня Іран здійснив повітряну атаку на Ізраїль, випустивши, за підрахунками ЦАХАЛ, до 300 цілей, включаючи "Шахеди". США, Британія та інші європейські країни допомагали відбити атаку.

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