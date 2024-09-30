Плани невідомі: у WSJ заявили про вторгнення Ізраїлю до Лівану вже найближчими днями

Армія оборони Ізраїлю активно готується до можливих наземних операцій.

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Ізраїль може розпочати вторгнення до Лівану / колаж: Главред, фото: Главред, Вікіпедія

Ізраїль може вторгнутися до Лівану вже найближчими днями. Для цього ізраїльські спецпризначенці здійснюють цільові рейди на півдні Лівану, збираючи розвіддані та проводячи розвідувальні операції.

Джерела видання The Wall Street Journal зазначають, що під час операцій бійці проникають до тунелів, які належать бойовикам угрупування "Хезболла", вздовж лівано-ізраїльського кордону. Такі рейди проводилися як останніми днями, так і протягом останніх кількох місяців.

"Ці дії є частиною "ширшої стратегії" Ізраїлю щодо ослаблення військового потенціалу "Хезболли" на кордоні з Ліваном. Однак терміни наземних операцій можуть змінитися під тиском США, які прагнуть запобігти великому вторгненню. Точні плани Ізраїлю залишаються невідомими і незрозуміло, як довго Тель-Авів утримуватиме територію або чи буде операція складатися з серії великих рейдів", - йдеться в повідомленні. відео дня

За словами колишнього високопоставленого ізраїльського військового Аміра Авіві, наземне вторгнення неминуче, а нинішні рейди є частиною підготовчих дій.

"Армія оборони Ізраїлю активно готується до можливих наземних операцій, зокрема з використанням спеціальних підрозділів", - додав він.

Що відомо про Іран та Ізраїль / Інфографіка: Главред

Війна Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен назвав терміни початку атаки Ірану та "Хезболли" на Ізраїль. За даними ЗМІ, він організував конференц-зв'язок, щоб узгодити дії з близькими союзниками США і спробувати в останню хвилину чинити дипломатичний тиск на Іран і Хезболлу.

Стало відомо, що Ізраїль обезголовив "Хезболлу". Ліванське угруповання "Хезболла" офіційно підтвердило загибель лідера руху Хасана Насралли внаслідок ізраїльського удару по Бейруту 27 вересня. У тій же заяві ліванське угруповання обіцяє "продовжити боротьбу з Ізраїлем".

20 липня Ізраїль вдарив ракетами по Ємену. Фото і відео в соціальних мережах показують полум'я і дим від місця удару. Це сталося наступного дня після атаки хуситів безпілотником на Тель-Авів, яка призвела до загибелі ізраїльтянина.

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