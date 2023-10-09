Українців могло загинути більше: МЗС оновило інформацію про ситуацію в Ізраїлі

МЗС повідомило про проведення успішної операцію із порятунку дитини. Також вдалося розшукати 5 громадян України, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

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У Секторі Гази могли загинути українці / Колаж Главред, фото: depositphotos.com

Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Про це повідомив у Facebook речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу", - написали в МЗС.

Олег Ніколенко також повідомив, що вдалося розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю. Речник МЗС також зазначив, що є свіжа інформація про ймовірну загибель двої українців.

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"Водночас з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Перевіряємо. Також отримали інформацію про можливу загибель українця в Секторі Газа. Очікуємо офіційного підтвердження. ", - додав Ніколенко.

Як повідомили у МЗС, загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян.

"Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни", - наголосили у відомстві. Щодо ситуації в Секторі Газа, Олег Ніколенко зазначив, що дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв‘язок із українською громадою. Опрацьовуємо потенційні евакуаційні маршрути.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, авіація Ізраїлю в ніч на понеділок, 9 жовтня, продовжила завдавати ударів по Сектору Газа, намагаючись "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". При цьому ізраїльські військові змінили тактику і тепер наносять удари не лише по будинках командирів, а й по будинках усіх бойовиків.

Водночас, Рада безпеки ООН у неділю, 8 жовтня, провела закрите екстрене засідання по Близькому Сходу. За її підсумками Радбез не зробив жодних дій та не ухвадив жодних рішень.

Також, як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, представники Служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.

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