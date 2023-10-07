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ХАМАС жорстоко обстрілює Тель-Авів: кількість жертв в Ізраїлі сягнула 150

Юлія Куришко
7 жовтня 2023, 20:57 оновлено 7 жовтня, 21:40
ХАМАС погрожував атакувати Тель-Авів після того, як ЦАХАЛ розбомбив дві висотні вежі в секторі Газа.
ХАМАС жорстоко обстрілює Тель-Авів: кількість жертв в Ізраїлі сягнула 150
ХАМАС атакує Ізраїль / колаж: Главред, скріншот: відео

Кількість жертв атаки терористичного угрупування ХАМАС проти Ізраїлю зросла до більш ніж 150 осіб, понад 1100 осіб дістали поранень.

МОЗ Ізраїлю повідомляє, що 1 104 людини дістали поранень внаслідок нападів терористів у суботу. Серед них як поранені в наслідок ракетних ударів, так і від рук бойовиків ХАМАС, які проникали на територію Ізраїлю і розстрілювали військових і цивільних осіб, передає The Times of Israel.

Очікується, що кількість загиблих зросте. Разом з тим, у суботу ввечері Тель-Авів і околиці знову обстрілюють ракетами після того, як ХАМАС погрожував нанести удар по цьому району.

відео дня
ХАМАС жорстоко обстрілює Тель-Авів: кількість жертв в Ізраїлі сягнула 150
Ізраїль знову під атаками ХАМАС / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як ХАМАС ввечері активізувався та завдає удари по Ізраїлю:

Над Тель-Авівом лунають гучні вибухи. Раніше ХАМАС погрожував атакувати Тель-Авів після того, як ЦАХАЛ розбомбив дві висотні вежі в секторі Газа, які використовувалися для розміщення активів ХАМАСу.

"Перед ударом ЦАХАЛ заздалегідь попередив мешканців будівлі і попросив їх евакуюватися", - заявили ізраїльські військові.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Нагадаємо, що війська Ізраїлю увійшли до всіх міст біля Сектору Газа. Продовжуються бойові дії в 22 осередках. Ізраїльські військові зачищають населені пункти, які раніше сьогодні були захоплені бойовиками ХАМАС.

Представник ЦАХАЛу Річард Хехт сподівається, що "до кінця дня в Ізраїлі не залишиться живих терористів". Також Хехт розповів про те, що для безпеки території і мирного населення в місцях бойових зіткнень працює спецназ.

Пентагон найближчими днями забезпечить Ізраїль усім необхідним для самооборони. Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту.

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