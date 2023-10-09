Напад на Ізраїль не пов’язаний з фокусом Заходу на Україні – Блінкен

У США зараз намагаються з’ясувати причини і мотиви нападу ХАМАС. Але цей напад не є спробою скористатися тим, що зараз увага західних країн прикута до України.

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Напад на Ізраїль не пов’язаний з фокусом Заходу на Україні, заявив Блінкен/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Армія оборони Ізраїля

Напад бойовиків терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль – це не спроба скористатися фокусом країн Заходу на Україні.

Зараз США працюють над тим, щоб з’ясувати причини нападу. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в ефірі програми "Обличчям до нації" на каналі CBS, повідомляє пресслужба Держдепу.

"Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміле одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами", – зазначив Блінкен. відео дня

Він сказав, що зараз Держдеп перевіряє інформацію про можливу загибель і захоплення у полон бойовиками ХАМАС громадян США.

У той же час Блінкен висловив занепокоєння тим, що бойові дії в Ізраїлі можуть поширитися на сусідні країни, або що нинішня ситуація може спровокувати прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС пішов в атаку на Ізраїль, бойовики проникли на територію Ізраїлю з Сектора Гази, їм вдалося захопити низку населених пунктів. Проте вже до вечора цього дня війська Ізраїлю увійшли до всіх міст біля Сектору Газа і почали зачистку від бойовиків.

Наступного дня, 8 жовтня, прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що почалася "довга і важка війна", у той же час він зазначив, що перший етап війни уже закінчується знищенням більшості сил противника, які проникли на територію Ізраїлю. Сектор Газа оголосили закритою зоною.

Також 8 жовтня Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни і готується до мобілізації. Військово-політичний кабінет Ізраїлю ухвалив рішення про запуск пункту "40 аллеф" – це означає, що Єрусалим офіційно заявляє про оголошення війни.

У ніч на 9 жовтня Ізраїль масовано вдарив по Сектору Газа. Вночі армія Ізраїлю знищила, зокрема, низку командних пунктів і будівлю, де проживають бойовики ХАМАС. При цьому ізраїльські військові змінили тактику і тепер наносять удари не лише по будинках командирів, а й по будинках усіх бойовиків.

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