Зміна позиції США щодо України - дипломат вказав на цікавий нюанс

Зміну позиції США щодо війни РФ проти України можна буде оцінити за конкретними кроками у військовій підтримці та санкціях, вважає дипломат.

https://glavred.net/world/izmenenie-pozicii-ssha-po-ukraine-diplomat-ukazal-na-interesnyy-nyuans-10704332.html Посилання скопійоване

Дипломат назвав 3 ознаки справжньої зміни позиції США щодо війни РФ проти України / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот з відео YouTube/White House

Про що сказав дипломат:

Про зміну позиції США щодо України може свідчити 3 кроки

США мають визначитись із власними цілями щодо війни РФ проти України

Останнім часом у Вашингтоні дедалі частіше лунають заяви про можливу зміну підходу США до війни в Україні. Проте, щоб переконатися, що за словами стоять реальні наміри, важливо побачити конкретні дії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній російський дипломат Борис Бондарєв

Бондарєв вважає, що зміну позиції США щодо війни РФ проти України можна буде помітити за кількома ознаками.

відео дня

По-перше, Віткофф має бути відкликаний і замінений на компетентну людину. Це демонструватиме відмову від поступок Путіну.

По-друге, постачання озброєнь мають стати масштабнішими. Не символічні партії, а десятки й сотні систем.

По-третє, НАТО потрібно навести дисципліну. Члени альянсу як оборонного об’єднання повинні дотримуватися й виконувати спільні рішення.

"Тоді і США доведеться прийняти це рішення для себе і просувати його. Мова йде не тільки про заборону на купівлю нафти і газу, а про рішення військового характеру — наприклад, про розміщення нових контингентів", - вказує він.

Дипломат зазначив, що можливо йтиметься про введення військ в Україну або серйозну підготовку до цього. Також обговорюватимуться реальні кроки, як-от закриття неба над Україною, що продемонструє готовність США перейти від слів до дій.

Бондарєв додав, що мова йде й про санкції, про які Трамп говорить, але не вводить. Йдеться про дійсно серйозні вторинні санкції. Лише тоді можна буде стверджувати, що політика працює. Наразі більшість заяв залишаються словами, а Трамп фактично продовжує курс Байдена, який у стратегічній перспективі програшний. Американцям і європейцям потрібно визначитися зі своїми цілями.

Дивіться відео інтерв'ю Бориса Бондарєва Главреду про погрози Путіна Європі:

"Чи хочуть вони перемогти в цій війні заради самих себе, чи просто намагаються її позбутися. Якщо друге — значить, вони її програють. І тоді наслідки будуть набагато сумнішими. Їм потрібно відповісти для себе на це головне питання. Поки ж вони намагаються уникнути його, ухилитися, але воно все одно знову і знову з'являється", - резюмує він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Зміна позиції Трампа щодо України - думка експерта

Як писав Главред, політичний і економічний експерт Тарас Загородній прокоментував зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо агресивних дій Росії в Україні та її провокацій у Європі.

Він наголосив, що ключовим чинником у цій ситуації залишаються нафта й газ, адже російська економіка зараз занепадає через втрату можливості продавати свої енергоресурси Європі, як це було раніше.

Також, за словами Загороднього, на Дональда Трампа чинить вплив так звана "рейганівська" частина Республіканської партії.

"Рейганівська частина Республіканської партії США це палко підтримала і нагадала, що вони давно говорили, що Росію потрібно "мочити в сортирі". На Трампа тиснуть вибори до Конгресу США, що наближаються, і йому потрібна якась перемога", - переконаний аналітик.

Заяви адміністрації Трампа щодо війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп назвав причину, яка, на його думку, призвела до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він вважає, що поштовхом стало рішення Вашингтона вивести американські війська з Афганістану. За словами Трампа, побачивши слабкість і некомпетентність адміністрації Джо Байдена, російський диктатор наважився розпочати агресію проти України.

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог наголосив, що підхід президента Дональда Трампа до переговорів із Києвом та Москвою є зваженим і має персональний характер.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Трамп, імовірно, переглянув свою позицію щодо України. За його словами, нинішній глава Білого дому розуміє, що Київ не може поступитися своїми територіями країні-агресору.

Інші новини:

Про персону: Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред