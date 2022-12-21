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Нічого хорошого для Кремля: у Путіна вибухнули реакцією на візит Зеленського до США

21 грудня 2022, 12:48
Для країни-агресора Росії склалася "дуже складна ситуація" в окупованих районах Донецької області, сказав представник Кремля Дмитро Пєсков.
Пєсков, ЗРК Патріот
У Кремлі, схоже, не зраділи постачанням Україні ЗРК Patriot / Колаж Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не чекає для себе нічого хорошого у зв'язку з візитом президента України Володимира Зеленського до США. За його словами, продовження військової допомоги Києву, мовляв, "не обіцяють нічого хорошого" українській державі. При цьому у загарбників є серйозні проблеми на окупованому Донбасі.

Як повідомляє Ведомости, кремлівський представник зазначив, що візит Зеленського до Вашингтона зробить Москві тільки гірше.

"У Кремля немає позитивних очікувань від поїздки Зеленського до Вашингтона", - говорить Пєсков.

Також він погрожує, що, продовження військових постачань від США, мовляв, "не обіцяють нічого хорошого" Україні.

Крім того, Дмитро Пєсков підкреслив, що Міністерство оборони російських окупантів "вживає всіх можливих заходів", щоб "виправити дуже складну ситуацію" на окупованому Донбасі.

Візит Володимира Зеленського в Вашингтон

Журналісти Axios з посиланням на свої джерела в поліції Капітолію заявили, що президент України Володимир Зеленський у середу ввечері, 21 грудня, приїде з візитом до Вашингтона і виступить у Конгресі США.

Також зазначалося, що у ході візиту Зеленського президент США Байден оголосить про додаткову військову допомогу Україні на суму близько 1,8 мільярда доларів і постачання ЗРК Patriot.

Пізніше в Офісі президента України підтвердили, що Зеленський відправився до США. Сам гарант сказав, що він зустрінеться з Байденом і виступить у Конгресі.

У Білому домі також підтвердили в поїздку Зеленського до Вашингтона. Там уточнили, що президент України виступить в Білому домі, Конгресі, зустрінеться з Байденом і високопоставленими американськими чиновниками.

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Інші новини:

Кремль Дмитро Пєсков війна Росії та України
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