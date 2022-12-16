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Експерт пояснив, чому немає сенсу збивати іранські дрони-"мопеди" з ЗРК Patriot

16 грудня 2022, 08:53
Patriot точно не призначений для того, щоб палити їм по Шахедам, впевнений Олег Катков.
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot / скріншот YouTube

Головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков прокоментував ситуацію навколо передачі Україні американських систем ППО Patriot.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, американські ЗРК ефективні як проти балістичних ракет, так і проти іранських дронів Shahed 136.

"Питання в тому, що Patriot точно не призначений для того, щоб палити їм по Шахедам, тому що собівартість дрона 20-50 тисяч доларів, а ракети MSE - 3 мільйони доларів", — пояснив експерт.

Він каже, що існують певні засоби, які призначені для відбиття значно більш небезпечної загрози, яку неможливо знищити іншими засобами.

"І балістична ракета - це дорогий ресурс для противника, якого у нього небагато, і його знищити іншими засобами не можна. Тому що балістичну ракету, на відміну від Шахеда, зенітним кулеметом не знищити. А це означає, що Patriot не будуть стояти в полі - вони будуть покривати інші системи, які будуть пов'язані в єдиний інформаційний простір і працювати разом", — додав Катков.

Передача Україні ППО Patriot

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони ФРН Христині Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віцепрем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені тільки для використання на території НАТО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Читайте також:

війна Росії та України ЗРК Patriot Олег Катков
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