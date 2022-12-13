Відома американська журналістка і вчена Енн Епплбаум пояснила, як працює путінська пропаганда. І в чому вона схожа на сталінську пропаганду.

Історик пояснила, чим схожі путінський і сталінський режими / колаж фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін зумів переконати жителів країни-агресора в тому, що ніхто інший, крім нього, не зможе керувати РФ. Аналогічно діяв і радянський диктатор Йосип Сталін. Про це заявила Західна журналістка, автор історичного дослідження про ГУЛАГ і лауреат Пулітцерівської премії Енн Епплбаум в інтерв'ю YouTube-каналу "Скажи Гордєєвої".

Путінська пропаганда, як вважає Епплбаум, переслідує такі ж цілі, як багато років тому сталінська пропаганда. І цей фактор робить два цих диктаторських режиму дуже схожими між собою.

"Путін переконав людей, що ніхто інший не міг керувати Росією. "Ось я, а далі немає наступників, немає спадкоємців, немає самого механізму спадкоємності". Справа не тільки в тому, що ми не знаємо, хто замінить Путіна, якщо з ним щось трапиться. Ми навіть не знаємо, як буде обрана ця людина. Зараз немає Політбюро. Кому вирішувати, хто буде наступним президентом Росії? Ми не знаємо", – каже журналістка.

Нагадаємо, нещодавно політолог Володимир Фесенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну в Україні. Зате глава Кремля хоче заморозити бойові дії і зберегти під своїм контролем якщо не всі, то більшу частину тимчасово окупованих територій. Він зазначив, що на Заході цей факт розуміють не всі. Саме тому там виступають за початок переговорів між Україною та РФ.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дії російських військ роблять ідею будь-яких мирних переговорів з РФ просто абсурдною. Він підкреслив, що подібні закиди Кремль використовує як димову завісу для продовження атак.

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