'Сталін 21 століття': Моравецький жорстко пройшовся по диктатору Путіну

Моравецький закликав не дати режиму РФ перемогти у війні / Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російського диктатора Володимра Путіна потрібно негайно зупинити від імперського терору, який він чинить на території України. Він наголосив, якщо світ дозволить Путіну перемогти цю війну, то він стане "Сталіним 21 століття".

Про це Моравецький сказав 26 листопада під час саміту з глобальної продовольчої безпеки, який проходить в Києві. Він наголосив, що голод та війна – це методи слабких імперій, які приречені на смерть та не можуть запропонувати світу нічого цивілізаційного.

"Масові обстріли цивільних об'єктів доводять, що Росія перейшла від імперської війни до імперського терору. Путін знову хоче використати ті елементи, які неодноразово руйнували держави в центрі Європи. Якщо ми дозволимо Путіну продовжувати на цьому шляху – він стане "Сталіним 21 століття", а Україна знову стане платформою цих смертельних ігор", - заявив польський прем'єр.

Моравецький наголосив, що Україні недостатньо перемогти Росію військовим шляхом, їй також треба виплутатися з павутиння економічної залежності, в яку Росія заплутувала її на десятиріччя.

"Імперії не припиняють вести війни, вони роблять лише невеликі перерви між ними. Ми не можемо повернутися до співпраці з Росією, адже це буде повернення до війн", - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно політолог Володимир Фесенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну в Україні. Натомість глава Кремля хоче заморозити бойові дії і зберегти під своїм контролем якщо не всі, то більшу частину тимчасово окупованих територій. Він зауважив, що на Заході цей факт розуміють не всі. Саме тому там виступають за початок переговорів між Україною та РФ.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дії російських військ роблять ідею будь-яких мирних переговорів з РФ просто абсурдною. Він наголосив, що подібні закиди Кремль використовє як димову завісу для продовження атак.

Вас може зацікавити: