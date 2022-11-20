'Зруйнують Польщу': експерт розповів, чи здатна РФ змінити перебіг війни на свою користь

Олег Соскін вважає, що в РФ ще є козирі / Коллаж Генштаб ЗСУ, Главред

Директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін заявив, що у Росії ще є козир, який здатен змінити перебіг війни на її користь. Це спроба Росії просунутися Сувалкським коридором до Калінінграда. Про це Соскін розповів в інтерв'ю Главреду.

"Путіну залишається тільки одне – розв'язати світову війну, дестабілізувати НАТО і почати війну в Балтійському морі проти Швеції і Фінляндії, захопити балтійські країни, вдарити по Польщі. Це остання карта, це карта самогубців. Це буде гра ва-банк. Після цього повернутися до якогось компромісного варіанту буде неможливо, і тоді буде війна на знищення", - сказав Соскін.

За словами експерта, у Росії є кошти, щоб завдати удару по Балтії, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Польщі. Балтію, Фінляндію і Швецію Росія може зруйнувати, а Польщі завдати колосального удару і великої шкоди.

"Перераховані країни – це країни-малятка, тому вдарити по них у РФ вистачить сил. Адже є і Балтійський, і Північний флот, і підводні човни. Я не кажу, що Росія виграє від цього, але знищити ці країни вона може. Зруйнувати Польщу вона може", - заявив Соскін.

Водночас, як зазначив експерт, у відповідь тоді буде завдано удару по Москві і Санкт-Петербургу.

Нагадаємо, нещодавно Олег Соскін заявляв, що після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

Також Соскін заявляв, що українські військові неймовірно скоро можуть почати звільняти Крим від російських окупантів. І статися це може вже до кінця листопада цього року. Він переконаний, що якщо ЗСУ зайдуть до Криму, то російські окупанти вже не зможуть зупинити цей наступ.

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