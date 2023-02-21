Історичний виступ Байдена в Польщі: президент США звернувся до росіян і Путіна

Під час виступу у Варшаві Джо Байден заявив, що Україна ніколи не стане жертвою Росії.

Джо Байден у Польщі / скріншот суспільне

Сьогодні, 21 лютого, президент США Джо Байден, який зараз перебуває з робочим візитом у Польщі, виступив з промовою про війну в Україні.

Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе побороти любов українців до свободи, тому наша держава ніколи не стане жертвою Росії.

За словами Байдена, неможливо умиротворити агресора і його апетит до влади.

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"Ми говоримо йому: ні, ні і ні. Ні, ви не захопите мою країну, не забере мою свободу, не забере моє майбутнє. Диктатор, який прагне відродити імперію, ніколи не подолає любов народу до свободи, а Україна ніколи не стане жертвою Росії. Ніколи", - підкреслив президент США.

Байден звернувся до росіян

"Сьогодні я знову звертаюся до росіян. США і європейські держави не прагнуть знищити Росію, а захід не збирається нападати на російський народ. Мільйони росіян хотіли б жити в мирі, вони не наші вороги. Це трагедія, і цей вибір зробив Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.)", - підкреслив Байден.

Він нагадав, що глава Кремля може завершити цю війну проти України одним словом за допомогою виведення своїх військ.

"Якщо РФ припинить агресію - припиниться війна. Якщо Україна перестане захищатися - це буде кінцем України. Саме тому ми допомагаємо Україні захистити себе", - додав Байден.

Рік війни

Байден нагадав, що виступав у Варшаві майже рік тому після того, як російський президент Володимир Путін напав на Україну і почав війну, найбільшу після Другої світової.

"Незважаючи на стабільність, яка тривала більше 70 років, знову є ризик того, що ця стабільність зруйнується. Десь рік тому всі думали, що Київ скоро впаде. Я щойно був у Києві і можу сказати, що він стоїть і стоїть гордо. Коли росіяни напали на Україну, вони хотіли перевірити весь світ. Тестували Європу і НАТО, чи працює демократія", - зазначив він.

Байден висловився про Зеленського

"Ми бачимо людину, яка боролася за все, яка показує свою силу, - це президент Зеленський. Вся демократія в світі стала сильнішою, тому що в моменти невпевненості ми розуміємо, за що ми стоїмо, і хто тебе підтримує. І в цьому велика різниця. І люди в Польщі знають краще за інших знають, за що ми стоїмо, тому що більше за інших знаєте, що таке Солідарність", - додав Байден.

Нові санкції проти РФ

Президент Джо Байден знову заявив, що готують нові санкції проти Росії, які будуть введені до річниці вторгнення в Україну.

"На цьому тижні ми оголосимо про додаткові санкції проти Росії разом з нашими партнерами", - заявив Байден.

Важливі заяви Байдена:

Путін помилився, коли вторгся в Україну, український народ виявився дуже сміливим і сильним.

НАТО зберегло свою єдність як ніколи.

Країни Заходу скоротили залежність від російських енергоресурсів.

Диктатор, який прагне відродити свою імперію, ніколи не пересилить любов до свободи, а Україна ніколи не стане жертвою Росії.

Зараз відбувається переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття для людей усього світу.

Нехай Бог благословить Героїв України і всіх тих, хто захищає свободу по всьому світу.

Онлайнтрансляція виступу Джо Байдена в Польщі

Візит Джо Байдена в Україну

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден відвідав Київ. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Джо Байден і Володимир Зеленський з'явилися на публіці під виття сирени, яка попередила про повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський під час зустрічі обговорили наступні місяці війни та потреби України для того, щоб досягати успіхів на полі бою. При цьому американський лідер під час візиту в Україну концентрувався на тому, щоб максимально з користю використовувати час, проведений в Києві, адже цей час було обмежено.

В ході візиту Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

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