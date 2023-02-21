УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Історичний виступ Байдена в Польщі: президент США звернувся до росіян і Путіна

21 лютого 2023, 19:07
Під час виступу у Варшаві Джо Байден заявив, що Україна ніколи не стане жертвою Росії.
Джо Байден у Польщі
Джо Байден у Польщі / скріншот суспільне

Сьогодні, 21 лютого, президент США Джо Байден, який зараз перебуває з робочим візитом у Польщі, виступив з промовою про війну в Україні.

Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе побороти любов українців до свободи, тому наша держава ніколи не стане жертвою Росії.

За словами Байдена, неможливо умиротворити агресора і його апетит до влади.

відео дня

"Ми говоримо йому: ні, ні і ні. Ні, ви не захопите мою країну, не забере мою свободу, не забере моє майбутнє. Диктатор, який прагне відродити імперію, ніколи не подолає любов народу до свободи, а Україна ніколи не стане жертвою Росії. Ніколи", - підкреслив президент США.

Байден звернувся до росіян

"Сьогодні я знову звертаюся до росіян. США і європейські держави не прагнуть знищити Росію, а захід не збирається нападати на російський народ. Мільйони росіян хотіли б жити в мирі, вони не наші вороги. Це трагедія, і цей вибір зробив Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.)", - підкреслив Байден.

Він нагадав, що глава Кремля може завершити цю війну проти України одним словом за допомогою виведення своїх військ.

"Якщо РФ припинить агресію - припиниться війна. Якщо Україна перестане захищатися - це буде кінцем України. Саме тому ми допомагаємо Україні захистити себе", - додав Байден.

Рік війни

Байден нагадав, що виступав у Варшаві майже рік тому після того, як російський президент Володимир Путін напав на Україну і почав війну, найбільшу після Другої світової.

"Незважаючи на стабільність, яка тривала більше 70 років, знову є ризик того, що ця стабільність зруйнується. Десь рік тому всі думали, що Київ скоро впаде. Я щойно був у Києві і можу сказати, що він стоїть і стоїть гордо. Коли росіяни напали на Україну, вони хотіли перевірити весь світ. Тестували Європу і НАТО, чи працює демократія", - зазначив він.

Байден висловився про Зеленського

"Ми бачимо людину, яка боролася за все, яка показує свою силу, - це президент Зеленський. Вся демократія в світі стала сильнішою, тому що в моменти невпевненості ми розуміємо, за що ми стоїмо, і хто тебе підтримує. І в цьому велика різниця. І люди в Польщі знають краще за інших знають, за що ми стоїмо, тому що більше за інших знаєте, що таке Солідарність", - додав Байден.

Нові санкції проти РФ

Президент Джо Байден знову заявив, що готують нові санкції проти Росії, які будуть введені до річниці вторгнення в Україну.

"На цьому тижні ми оголосимо про додаткові санкції проти Росії разом з нашими партнерами", - заявив Байден.

Важливі заяви Байдена:

  • Путін помилився, коли вторгся в Україну, український народ виявився дуже сміливим і сильним.
  • НАТО зберегло свою єдність як ніколи.
  • Країни Заходу скоротили залежність від російських енергоресурсів.
  • Диктатор, який прагне відродити свою імперію, ніколи не пересилить любов до свободи, а Україна ніколи не стане жертвою Росії.
  • Зараз відбувається переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття для людей усього світу.
  • Нехай Бог благословить Героїв України і всіх тих, хто захищає свободу по всьому світу.

Онлайнтрансляція виступу Джо Байдена в Польщі

Візит Джо Байдена в Україну

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден відвідав Київ. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Джо Байден і Володимир Зеленський з'явилися на публіці під виття сирени, яка попередила про повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський під час зустрічі обговорили наступні місяці війни та потреби України для того, щоб досягати успіхів на полі бою. При цьому американський лідер під час візиту в Україну концентрувався на тому, щоб максимально з користю використовувати час, проведений в Києві, адже цей час було обмежено.

В ході візиту Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Читайте також:

війна в Україні новини США Джо Байден Польща
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:45

Святослав Вакарчук похвалився першими словами сина Івана українською мовою

19:45

Чому на похорон надягають чорне: вигадані непотрібні правила чи важливі традиції

19:27

"Можемо втратити території і тисячі українських солдатів": РФ наступатиме на 3 напрямках-ТукаВідео

19:21

"США не збираються атакувати РФ": Байден звернувся до росіян і закликав зупинити війнуВідео

19:11

Як почистити білі стільці: меблі будуть виблискувати, якщо скористатися 3 засобами

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:07

Історичний виступ Байдена в Польщі: президент США звернувся до росіян і ПутінаВідео

18:59

Українцям виплачуватимуть допомогу від французької організації: як отримати понад 6 тисячВідео

18:48

Тяжкохвору Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні

18:45

"Ситуація важка": військовий розповів про ймовірний наступ окупантів на ЗапоріжжіВідео

Реклама
18:39

Сі Цзіньпін збирається в РФ, щоб підштовхнути Путіна до мирних переговорів – The Wall Street JournalВідео

18:13

"Рогатками не повоюєш": дипломат оцінив, чи зможуть ЗСУ цьогоріч переламати хід війниВідео

17:48

"Ці йолопи повірили у власну богообраність": в РФ заплуталися у своїх цілях в Україні – ТукаВідео

17:34

Як приготувати найсмачніші сирники: секрети, які зроблять страву незабутньоюВідео

17:16

Як визначити свої особисті межі і навчитися ніколи не давати себе образити

17:04

У ЗСУ чітко відповіли, чи чекати 24 лютого масованого нальоту російських літаків на КиївВідео

16:55

Як приготувати гору смачнющих котлет за копійки: секретні інгредієнти, які можна додати до фаршуВідео

16:50

Медведєв та інші чиновники заснули під час промови ПутінаВідео

16:50

Над потугами Путіна тихо іржали навіть у РосіїПогляд

16:44

Коли і на якому напрямку ЗСУ можуть піти в наступ: генерал Романенко зробив прогнозВідео

16:41

Як правильно варити вареники і щоб вони не розвалювалися: нехитрий і надійний спосібВідео

Реклама
16:26

Що буде, якщо тиждень не мити голову: ці наслідки ніколи не забудутьсяВідео

16:20

Байден дав ляпаса Путіну, а тому диктатор в паніці переписував свої папірці для промови - ОгризкоВідео

16:19

"Другий син допоміг розібратися в проблемах": Кекелія розповіла, як врятувала шлюб під час війниВідео

16:18

В Україну увірветься неймовірне потепління: коли чекати +17Відео

16:01

Дипломат спрогнозував, про що в контексті війни Байден скаже у ВаршавіВідео

15:57

"Путін готується до нових наступів": Столтенберг розкрив плани диктатораВідео

15:40

Що не можна робити в дзеркальний день, щоб не накликати біду: 23 лютого 2023 року

15:36

Що робити, якщо все прилипає до сковороди: наболіла проблема всіх господинь

15:26

"Путін сам зробив цей вибір": у США назвали абсурдною промову глави Кремля 21 лютогоВідео

15:18

"Підготовка ведеться": Тука розповів про можливий наступ ворога на КиївВідео

15:13

Пригожин накинувся на Герасимова і Шойгу: "Люди гинуть пачками, а вони хихикають"

15:01

РФ накрила Херсон і Очаків вогнем з РСЗВ: багато загиблих і поранених

15:00

Батько-молодець: у Джуда Лоу народилася сьома дитинаВідео

14:56

Неперевершений ледачий Медовик на сковороді: справжнє захоплення всього за 30 хвилин - рецептВідео

14:54

Колишня наречена Володимира Кличка поділилася трагедією - пішов з життя близький член сім'ї

14:39

"Цей рік він не переживе": Байден передав Путіну два "сигнали" з КиєваВідео

14:27

Путін вибухнув істерикою через далекобійну зброю Україні і погрожує "розширенням війни"Відео

14:26

Путін пив антидепресанти через візит Байдена до Києва - ЗМІВідео

14:07

Чому 22 лютого не можна чіпати і чесати вуха: прикмети і головні заборониВідео

14:04

Своїм візитом до Києва Байден дав чіткий сигнал Росії та Китаю - дипломатВідео

Реклама
13:50

Як швидко заспокоїтися і не нервувати: дієві способи на всі випадки життя

13:50

Італійська небожителька: Моніка Беллуччі заголила ніжки в панчохах на обкладинці крутого глянцю

13:47

Війна триватиме 2-3 роки і буде кривавою, немає передумов для її закінчення у 2023-му – ТукаВідео

13:40

"Таежный тупик": у Зеленського іронічно потролили послання Путіна

13:14

Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння

13:11

Мікробів більше, ніж на унітазі: чим протирати телефон, щоб не угробити його

13:09

Огризко: Путіна чекає катастрофа, навіть якщо Росія забере війська з УкраїниЕксклюзив

12:53

Цифровізація сфери будівництва в законі №5655 — елемент антикорупційної стратегії, - голова НАЗК Новіков

12:53

США планують прискорити передачу Abrams Україні: у Держдепі розкрили план

12:28

У Путіна є козир, але навіть він не переламає хід війни на користь РФ - експертВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти