Історичний виступ Байдена в Польщі: президент США звернувся до росіян і Путіна

Сьогодні, 21 лютого, президент США Джо Байден, який зараз перебуває з робочим візитом у Польщі, виступив з промовою про війну в Україні.
Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе побороти любов українців до свободи, тому наша держава ніколи не стане жертвою Росії.
За словами Байдена, неможливо умиротворити агресора і його апетит до влади.
"Ми говоримо йому: ні, ні і ні. Ні, ви не захопите мою країну, не забере мою свободу, не забере моє майбутнє. Диктатор, який прагне відродити імперію, ніколи не подолає любов народу до свободи, а Україна ніколи не стане жертвою Росії. Ніколи", - підкреслив президент США.
Байден звернувся до росіян
"Сьогодні я знову звертаюся до росіян. США і європейські держави не прагнуть знищити Росію, а захід не збирається нападати на російський народ. Мільйони росіян хотіли б жити в мирі, вони не наші вороги. Це трагедія, і цей вибір зробив Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.)", - підкреслив Байден.
Він нагадав, що глава Кремля може завершити цю війну проти України одним словом за допомогою виведення своїх військ.
"Якщо РФ припинить агресію - припиниться війна. Якщо Україна перестане захищатися - це буде кінцем України. Саме тому ми допомагаємо Україні захистити себе", - додав Байден.
Рік війни
Байден нагадав, що виступав у Варшаві майже рік тому після того, як російський президент Володимир Путін напав на Україну і почав війну, найбільшу після Другої світової.
"Незважаючи на стабільність, яка тривала більше 70 років, знову є ризик того, що ця стабільність зруйнується. Десь рік тому всі думали, що Київ скоро впаде. Я щойно був у Києві і можу сказати, що він стоїть і стоїть гордо. Коли росіяни напали на Україну, вони хотіли перевірити весь світ. Тестували Європу і НАТО, чи працює демократія", - зазначив він.
Байден висловився про Зеленського
"Ми бачимо людину, яка боролася за все, яка показує свою силу, - це президент Зеленський. Вся демократія в світі стала сильнішою, тому що в моменти невпевненості ми розуміємо, за що ми стоїмо, і хто тебе підтримує. І в цьому велика різниця. І люди в Польщі знають краще за інших знають, за що ми стоїмо, тому що більше за інших знаєте, що таке Солідарність", - додав Байден.
Нові санкції проти РФ
Президент Джо Байден знову заявив, що готують нові санкції проти Росії, які будуть введені до річниці вторгнення в Україну.
"На цьому тижні ми оголосимо про додаткові санкції проти Росії разом з нашими партнерами", - заявив Байден.
Важливі заяви Байдена:
- Путін помилився, коли вторгся в Україну, український народ виявився дуже сміливим і сильним.
- НАТО зберегло свою єдність як ніколи.
- Країни Заходу скоротили залежність від російських енергоресурсів.
- Диктатор, який прагне відродити свою імперію, ніколи не пересилить любов до свободи, а Україна ніколи не стане жертвою Росії.
- Зараз відбувається переломний момент в історії, який визначить майбутнє на десятиліття для людей усього світу.
- Нехай Бог благословить Героїв України і всіх тих, хто захищає свободу по всьому світу.
Онлайнтрансляція виступу Джо Байдена в Польщі
Візит Джо Байдена в Україну
У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден відвідав Київ. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Джо Байден і Володимир Зеленський з'явилися на публіці під виття сирени, яка попередила про повітряну тривогу.
Пізніше стало відомо, що президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський під час зустрічі обговорили наступні місяці війни та потреби України для того, щоб досягати успіхів на полі бою. При цьому американський лідер під час візиту в Україну концентрувався на тому, щоб максимально з користю використовувати час, проведений в Києві, адже цей час було обмежено.
В ході візиту Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.
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