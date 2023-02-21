Путін пив антидепресанти через візит Байдена до Києва - ЗМІ

Ранок 21 лютого був не найвдалішим у господаря Кремля - до Володимира Путіна викликали лікаря.

Джо Байден і Володимир Зеленський зустрілися 20 лютого в Києві / Фото ОП, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін впав у депресію через останні події в Україні, зокрема, через візит глави Білого дому Джо Байдена до Києва. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, вчорашній день Путін присвятив підготовці фінального тексту послання Федеральним зборам.

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"Ранок у президента не задався. Візит президента США Джозефа Байдена в Україну, напередодні річниці початку "СВО", неабияк зіпсував настрій Путіну", - йдеться у повідомленні.

Щоб підбадьоритися, господареві Кремля довелося ковтати пігулки.

"Лікар президента під час ранкового огляду глави держави відзначив його депресивний стан і рекомендував ліки, після прийому яких настрій у Путіна дещо покращився", - додали на каналі.

Як повідомляв Главред, кремлівський директор Володимир Путін у вівторок, 21 лютого, виступив зі своїм посланням Федеральним зборам. Він обрушився пропагандистськими звинуваченнями на адресу України та країн Заходу. Основні тези з промови Путіна можна почитати в матеріалі: Довга війна проти України та загроза ядерними випробуваннями: що наляпав Путін у своєму посланні.

Візит Джо Байдена до Києва

Президент США Джо Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Про нього оголосять у вівторок, 21 лютого. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання щодо поставок в Україну понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів тощо.

Пізніше стали відомі деталі підготовки візиту в Україну президента США Джо Байдена. Американському лідеру представили план візиту в Україну, включаючи зустріч із Зеленським на польсько-українському кордоні або навіть у Львові. У свою чергу, Байден однозначно наполіг на тому, що його візит має бути саме до столиці України.

Водночас стало відомо, що США перед візитом Байдена в Україну зв'язувалися з країною-агресоркою Росією. Білий дім попередив Кремль про візит американського президента, щоб "уникнути конфліктної ситуації" та не спичинити зіткнення двох ядерних держав.

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