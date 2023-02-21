Дипломат спрогнозував, про що в контексті війни Байден скаже у Варшаві

Як вважає Володимир Огризко, у керівника Білого дому Джо Байдена зараз дуже вузький коридор можливих дій в плані заяв.

Володимир Огризко спрогнозував ймовірну заяву Байдена у Варшаві / Колаж фото УНІАН

Президент США Джозеф Байден, який вирушив до Польщі після візиту до Києва, повинен буде там зробити недвозначне для російського диктатора Путіна і Кремля з приводу війни.

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду.

"Сподіваюся, що в Польщі Байден зробить дуже серйозну заяву, де розповість Путіну про його можливості: або він зрозуміє всю безвихідність свого положення і, забравшись з України, ще на певний період зможе втриматися при владі в Росії (якщо, звичайно, його оточення його не з'їсть), або ж у нього буде перспектива програти в Україні, що теж для Путіна буде мати катастрофічні наслідки. Це повинно бути сказано прямо або побічно, тобто буде чи то ультиматум, чи то натяки – власне, суті це не змінює", − сказав він.

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Як вважає Огризко, у Байдена зараз дуже вузький коридор можливих дій

"Бо зараз критична фаза війни, і те, що відбудеться протягом наступних кількох місяців, визначатиме долю не тільки України чи Росії, а долю всього світу на майбутні десятиліття. Отже, ставки дійсно дуже високі", - підсумував він.

Візит Джо Байдена до Києва

Президент США Джо Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Про нього оголосять у вівторок, 21 лютого. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання щодо поставок в Україну понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Пізніше стали відомі деталі підготовки візиту в Україну президента США Джо Байдена. Американському лідеру представили план візиту в Україну, включаючи зустріч із Зеленським, на польсько-українському кордоні або навіть у Львові. Своєю чергою, Байден однозначно наполіг на тому, що його візит має бути саме до столиці України.

Водночас стало відомо, що США перед візитом Байдена в Україну зв'язувалися з країною-агресором Росією. Білий дім попередив Кремль про візит американського президента, щоб "уникнути конфліктної ситуації" і не викликати зіткнення двох ядерних держав.

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