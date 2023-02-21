"Цей рік він не переживе": Байден передав Путіну два "сигнали" з Києва

Глава Кремля ще може продовжити своє фізичне існування, якщо якомога швидше забере свої війська з території України. В іншому разі він довго не проживе.

Байден передав Путіну два "сигнали" з Києва/ Офіс президента України, скрін

Президент США Джо Байден своїм візитом до Києва 20 лютого передав російському диктатору Володимиру Путіну два сигнали. Перший – про те, що главі Кремля не вдасться втілити у життя свій план із захоплення України.

Як би диктатор не розраховував на це, йому не вдасться підкорити український народ. Цей меседж був головним, розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Перший і головний сигнал – його план із захоплення України він може залишити собі, бавитися з ним, бігаючи по Кремлю і думаючи, що завтра чи післязавтра він підкорить український народ. Це головний меседж, який йому передали і президент Зеленський, і президент Байден", – зазначає дипломат.

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Другий меседж про те, що Путін ще має шанс продовжити своє фізичне існування на певний період часу, але лише в тому разі, якщо він забереться геть із території України. Якщо ж він не зробить цього, то у нього буде дуже мало шансів пережити 2023 рік.

"Тому що після воєнної поразки на полях України його ж оточення дуже швидко захоче обміняти Путіна на своє більш-менш нормальне існування після нього. Тому ситуація стане для нього критичною і зовні, і зсередини. Якщо Путін ще здатен мислити і думати про те, що на нього чекає, він повинен зробити адекватний висновок", – каже Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Проте є й інша сторона медалі – для росіян поразка у війні також означатиме смерть їхнього диктатора.

"Хоча, з іншого боку, для російського суспільного мислення поразка царя так само означає його смерть – і політичну, і фізичну. Тож Путін загнав себе у глухий кут, із якого виходу вже практично немає", – наголосив дипломат.

Візит Джо Байдена в Україну 20 лютого

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Пізніше у Байдена розкрили деталі переговорів із Зеленським. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, що лідери двох держав обговорили наступні місяці війни та потреби України для того, щоб досягати успіхів на полі бою. При цьому американський лідер під час візиту в Україну концентрувався на тому, щоб максимально з користю використати час, проведений у Києві, адже цей час був обмежений.

Також дипломат Володимир Огризко раніше зазначав, що своїм візитом до Києва Байден дав чіткий сигнал Росії та Китаю. Приїзд Джо Байдена в критичні місяці війни є колосальною політичною, дипломатичною та моральною підтримкою України.

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