Іран заперечує передачу Росії свого супутника для шпигунства за Україною

Газета The Washington Post писала, що РФ запустить супутник для Ірану й стежитиме з нього за Україною / Фото ua.depositphotos.com

В Ірані заперечують інформацію газети The Washington Post про можливе використання Росією розвідувального супутника країни Хайям для шпигунства за Україною.

Як йдеться у заяві Іранського космічного агентства (ІКА), жодна країна, зокрема і РФ, не буде використовувати знімки зі сутника у військових цілях.

Відомо, що супутник буде запущений 9 серпня з космодрому "Байконур" в Казахстані за допомогою ракети Союз.

В іранському відомстві стверджують, що після запуску контроль і експлуатація супутника будуть здійснюватися іранськими фахівцями на території країни.

Також у Тегерані кажуть, що обмін даними між космічним апаратом і наземною командою відбуватиметься за зашифрованим алгоритмом.

"Жодна інша країна не зможе отримати доступ до інформації. Цей супутник не призначений для використання у військових цілях інших держав", – зазначили в ІКА у відповідь на повідомлення про використання Москвою знімків "Хайяма".

Як раніше писав Главред, газета The Washington Post повідомляла, що Росія має намір шпигувати за Україною за допомогою іранського розвідувального супутника Хайям.

Сам Тегеран нібито планує використовувати супутник для шпигунства на Близькому Сході. РФ же погодилася побудувати для Хайяма систему Канопус-V, що буде оснащена камерою.

Нагадаємо, наприкінці липня президент РФ Володимир Путін відвідав Іран. Після цього в країні офіційно підтвердили, що готові передати "дружнім країнам" "найдосконалішу" військову техніку та зброю.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень безпілотників, серед яких і бойові дрони. Причому поставки мають намір провести в прискореному порядку.

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