Кульгавість і соплі з носа: в ГУР не виключили, що замість Путіна в Іран літав його двійник

На нестиковки в поведінці "умовного Путіна" в Ірані звернув увагу Кирило Буданов.
В Іран замість президента РФ Володимира Путіна міг літати його двійник. На це може вказувати дивна поведінка людини, яка виходила з літака президента РФ.
На нестиковки в поведінці "умовного Путіна" в Ірані звернув увагу керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі спільного телемарафону.
При цьому він прокоментував кадри, на яких видно, що людина, що зійшла з трапа літака президента РФ, помітно кульгавила.
"Я прямо не відповім на це питання (про стан Путіна — ред.), тільки натякну. Подивіться, будь ласка, момент виходу умовного Путіна з літака. Чи Путін це взагалі?",- відповів Буданов.
Додамо, що на опублікованому відео спілкування Путіна з пресою в Тегерані можна помітити, що він фактично вже не контролював себе, постійно кашляв, а з носа виходило мокротиння.
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У РФ склали фейк про Зеленського
Звернемо увагу, що після Зашквару Путіна в Ірані, РФ відповіла фейком про Володимира Зеленського. Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в результаті кібератаки на сервери і мережі радіостанцій TAVR Media ("Радіо Байрактар", "Мелодія FM" та інші) в ефірі прозвучав фейк про погіршення стану здоров'я президента Володимира Зеленського.
Як говориться в заяві радіогрупи TAVR Media, відповідні служби працюють над вирішенням проблеми після ворожої кібератаки.
"Інформація про проблеми зі здоров'ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності", - підкреслили в компанії.
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