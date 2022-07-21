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Іран після "поклону" Путіна заявив про готовність передати зброю "дружнім країнам"

21 липня 2022, 19:00

В Ірані стверджують, що можуть передати "дружнім країнам" "найдосконалішу" військову техніку і зброю.

Іран, Путін
Іран готовий передати зброю "дружнім країнам" / Колаж Reuters, УНІАН

Після того, як Путін приїхав на уклін до Ірану, в країні офіційно підтвердили, що готові передати "дружнім країнам" "найдосконалішу" військову техніку і зброю. Раніше це всіляко намагалися приховати. Про такі "можливості" заявив командувач Сухопутними військами Ірану Кіомарс Хейдарі, повідомляє Tasnim news.

Іран може передати безпілотники, які використовуються для дальньої і транскордонної розвідки і бойових операцій.

"Іран готовий експортувати військову техніку і зброю в дружні країни", — сказав Хейдарі.

Він також стверджує, що в армії Ірану відбулися "структурні зміни", які нібито дозволяють "швидше модернізувати власну зброю для поліпшення точності і дальності його дії".

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Іран пообіцяв передати Росії безпілотники

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень безпілотників, серед яких і бойові дрони. Причому поставки мають намір провести в прискореному порядку.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито не виконує стамбульські домовленості. Він заявив, що наказав своїм військам відійти від Києва нібито заради проведення переговорів.

Пізніше іранський лідер, аятола Сейєд Алі Хосейні Хаменеї назвав Україну "гидкою стороною" і підтримав повномасштабне вторгнення, яке розпочав президент РФ Володимир Путін.

Як повідомляв Главред нещодавно, Іран може передати Росії безпілотники, які за своїми характеристиками нагадують ізраїльські та американські дрони ‒ Hermes 450 і MQ-1 Predator відповідно. Іран може поставити Росії кілька сотень дронів моделей Shahed-129 і Shahed-191. Вони здатні нести на борту 4-8 ракет або таку ж кількість бомб.

Інші новини:

війна в Україні Іран російське вторгнення Росія
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