Росія запустить супутник для Ірану і стежитиме з нього за Україною – WP

Росія запустить супутник для Ірану і стежитиме з нього за Україною/ скрін, Reuters

Росія у межах домовленості з Іраном запустить розвідувальний супутник для цієї країни, проте упродовж декількох місяців і сама ним користуватиметься, щоб стежити за Україною.

Запуск супутника з назвою "Хайям", згідно з анонсом російського космічного агентства "Роскосмос", планується на 9 серпня. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на західних чиновників у сфері безпеки.

Супутник запустить російська ракета-носій "Союз". Запуск відбудеться із космічної станції Байконур у Казахстані.

Росія згідно з домовленість з Іраном побудувала і тепер запустить систему "Канопус-V", на яку встановлять камеру високої роздільної здатності. Зазначається, що маючи такий супутник у космосі, Тегеран матиме дуже широкі можливості, зокрема, зможе безперервно вести моніторинг важливих об'єктів в Ізраїлі та Перській затоці.

При цьому у виданні зазначають, що Іран може не одразу взяти під контроль супутник.

"Росія, яка щосили намагалася досягти своїх військових цілей під час п'ятимісячного нападу на Україну, повідомила Тегерану, що планує використовувати супутник протягом кількох місяців або довше для посилення спостереження за військовими цілями в цьому конфлікті, заявили два чиновники на умовах анонімності, пославшись на делікатність, пов'язану зі збором розвідданих", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поблизу окупованого Мелітополя в Запорізькій області російські загарбники після влучного удару ЗСУ по місцевому аеродрому, який стався 31 липня, перебралися в ліси і ховаються. Загарбники втекли із захопленої військової частини, сховалися у лісі, поставили шлагбаум і виставили охорону.

Раніше повідомлялося, що бійці української морської піхоти завдали потужний удар по скупченню російських окупантів, які зібралися в напіврозваленій будівлі.

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