"Більше 1000 одиниць": Росія уклала контракт з Іраном на поставку балістичних ракет - ГУР

РФ уклала з Іраном контракт на поставку ракет / Колаж фото Reuters, ua.depositphotos.com/

Росія вже уклала контракт з Іраном на поставку балістичних ракет. У контракті йдеться про понад 1000 збройових одиниць. Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Ці ракети Іран повинен поставити в Росію.

"Поки точно є підтвердження про укладені контракти (на балістичні ракети — Главред) і про отримання всіх необхідних погоджень", — розповів Юсов.

Він також акцентував увагу на тому, що серед 1000 одиниць можуть бути не тільки ракети, а й безпілотники.

"Зараз ми говоримо про найближчу партію-це безпілотники. Це 200 дронів, які вже йдуть до Росії. Інша інформація відстежується", - додав Юсов.

Роль Ірану у війні Росії проти України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше сказав, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів країни-окупанта Росії на території України. Заяву він зробив у зв'язку з ударами по цивільній і критичній інфраструктурі іранськими дронами-камікадзе. В результаті терористичних атак гинуть мирні люди, серед яких діти.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран має намір передати Росії балістичні ракети класу земля-земля для застосування їх проти України. Вказувалося, що перша партія таких ракет вже виробляється на заводах.

У МЗС України ініціювали розрив дипломатичних відносин з Іраном. Керівник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба сказав, що Тегеран діє підло і брехливо. Київ такго не терпітиме.

Іран офіційно заперечує інформацію, згідно з якою Тегеран передає Москві зброю. Йдеться, в тому числі, і про постачання окупантам РФ дронів-камікадзе.

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