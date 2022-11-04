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Іран закликав Україну разом вивчати дані про "шахеди" в РФ: у той же день в Москву прибув Іл-76 із Тегерана

4 листопада 2022, 07:23

Поки Іран виправдовувався, у Москву прилетів черговий іранський літак Іл-76. Він належить компанії Pouya Air – одному з основних перевізників дронів Ірану.

Иранские дроны шахеды, МИД Ирана
Іран закликав Україну разом вивчати дані про "шахеди" в РФ/ Telegram Цаплієнко, МЗС Ірану

Іран 3 листопада запропонував Україні разом вивчати дані про застосування Росією "шахедів" під час війни. У Тегерані запропонували провести "технічну та експертну" зустріч, під час якої Україна може надати докази того, що РФ застосовує "шахеди" проти нашої держави.

Так в Ірані відреагували на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби, у якій він попередив, що надання зброї для Росії, яку вона потім використовує проти нашої держави, матиме наслідки. МЗС Ірану після цього запропонувало провести переговори щодо цього питання. Про це повідомляється на сайті іранського відомства.

Речник зовнішньополітичного відомства Ірану Нассер Канаані зазначив, що його країна дотримується нейтралітету щодо війни в Україні.

Канаані говорить, нібито Україна "висуває хибні звинувачення" його державі. Він запропонував провести зустріч, на якій Київ зможе надати Тегерану документацію на підтвердження своїх слів про використання Росією іранських "шахедів".

Речник МЗС Ірану заперечив, що його країна відправляла Росії будь-яку зброю для використання проти України.

У Москві приземлився черговий Іл-76 із Тегерана

Проте поки Іран доводив свою непричетність до надання Росії зброї для використання проти України, у Москві в той же день, 3 листопада, приземлився черговий іранський транспортний літак Іл-76, який прилетів з Тегерана.

Який саме вантаж доставив літак, невідомо. Але повітряне судно належить компанії Pouya Air, яка є одним з основних перевізників іранських дронів. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

"Вантажний літак Іл-76 іранської компанії Pouya Air сьогодні (3 листопада – ред.) близько восьмої ранку приземлився в Москві. Літак швидко розвантажили. І вже о другій дня Іл-76 вилетів до Тегерана. Авіакомпанія Pouya Air є одним з основних перевізників іранських дронів, які Москва використовує проти української інфраструктури", – написав Цаплієнко, додавши відповідні фото.

Иранский самолет Іл-76 в Москве
Telegram Цаплієнко
Иранский самолет Іл-76 в Москве
Telegram Цаплієнко
Иранский самолет Іл-76 в Москве
Telegram Цаплієнко

Надання Іраном зброї для Росії

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував удари російських окупантів по мирних громадянах України з використанням іранських безпілотників. Він заявив про те, що не довіряє керівництву Ірану. Президент зазначив, що Іран заперечує поставки ракет і безпілотників для Росії, незважаючи на наявні докази.

Пізніше в Ізраїлі заявили, що мають багато доказів того, що країна-агресорка Росія використовує в Україні саме іранські дрони. Ізраїльська влада готова надати ці докази, щоб викрити брехню Ірану, наголосив президент Ізраїлю.

Експерт Ілія Куса зазначав, що ситуація з загрозою атаки Іраном цілей в Саудівській Аравії не вплине на постачання зброї Росії для війни проти України. Росіяни довго домовлялися з Тегераном, співпрацю навряд чи буде розірвано. До того ж в іранській державі вважають, що сприянням Москві вони протидіють США. Спільна робота Ірану і РФ може припинитися тільки в разі погіршення відносин двох держав.

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