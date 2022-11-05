Як США можуть вплинути на Іран через постачання зброї РФ: експерт назвав два сценарії

Ілля Куса розповів, як США можуть вплинути на Іран через постачання зброї РФ / УНІАН

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса розповів в інтерв'ю Главреду, як США можуть вплинути на ситуацію в контексті поставок зброї з Ірану до Росії.

За його словами, США можуть запропонувати Ірану перепідписати ядерну угоду на вигідніших для Ірану умовах (включаючи скасування санкцій) в обмін на відмову Ірану від поставок зброї для РФ.

"І, можливо, Іран погодиться. Але це - мирний спосіб. Другий варіант - воювати з Іраном, прямо або гібридно, втручаючись в протести, сподіваючись на те, що до влади в Ірані прийдуть прозахідні сили. Точно так само, як і в Сирії. По-іншому Штати впливати на Іран не можуть", - сказав Куса.

Він додав, що у США - "дуже вузький коридор можливостей, в Ірану - довгі роки недовіри та кризи".

"Роки президентства Трампа завдали особливого удару по ірано-американським відносинам, плюс в Тегерані зараз досить консервативна адміністрація, яка не налаштована на нормальний діалог", - додав експерт.

Участь Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Росія завдає ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній та критичній інфраструктурі української держави.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля-земля". Їхня перша партія вже готується на заводах.

У зв'язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

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