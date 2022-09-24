'Дно цивілізації': у Зеленського жорстко відповіли Ірану на постачання дронів РФ

Михайло Подоляк жорстко прокоментував поставку іранських дронів РФ / УНІАН / Wikipedia

В Офісі президента жорстко відреагували на застосування російськими окупантами в Україні безпілотників, поставлених Іраном агресору.

Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація і остаточне стратегічне обнулення так і не дозволили Ірану зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації, написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в Twitter.

"Іран вирішив підтримати вбивства українців, передавши Росії - вкрай відсталій в технічному плані країні - сучасні безпілотники. Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація і остаточне стратегічне обнулення так і не дозволили Ірану зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації", - підкреслив він.

У свою чергу глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що кожному, хто підтримує вбивство українців і допомагає Росії зброєю, гарантована ізоляція.

"Кожному, хто підтримує вбивство українців і допомагає Росії зброєю, гарантована ізоляція. І мова не тільки про санкції", - написав він у Twitter.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації через постачання дронів Росії.

За словами Ніколенка, українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Нагадаємо, в Одесі в п'ятницю, 23 вересня, лунали звуки стрілянини прямо в центрі міста. Над містом літали ворожі безпілотники, які намагалися збити засоби ППО.

Ворог застосував по Одесі безпілотники-камікадзе Shahed 136 іранського виробництва. Силам ППО вдалося збити як мінімум один дрон.

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