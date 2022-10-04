Іран різко "перевзувся" і не визнав результати "референдумів" в Україні

Іран не визнає результати "референдумів" в Україні / Колаж фото Reuters, УНІАН

Іран, який підтримував Росію і "спецоперацію" в Україні, різко дав задню. У МЗС заявили, що не визнають результати так званих "референдумів" на окупованих територіях України. Про це заявив представник МЗС Ірану Нассер Канаані.

Він стверджує, що Ірак нібито керується лише принципом територіальної цілісності держав і не визнає спроби РФ анексувати території України.

"Ісламська Республіка Іран, як завжди і виходячи зі своїх принципових позицій, підкреслює необхідність повного дотримання принципу територіальної цілісності країн як фундаментальної норми міжнародного права і поваги принципів і цілей Статуту ООН", — сказав Нассер Канаані.

Він закликав "уникати провокацій, які можуть порушити шлях до миру, стабільності і спокою". Однак він вирішив звинуватити НАТО і США нібито в провокаціях, які "призвели до війни".

"На жаль, бурхливий вогонь війни в Україні, викликаний провокаційними діями, які очолює США та НАТО все ще вирує, а зусилля по зниженню напруженості і конфлікту не дали ніяких результатів дій деяких залучених сторін, що переслідують свої інтереси в продовженні кризи і напруженості", – додав він.

Скандал з іранськими безпілотниками для Росії

Нагадаємо, в Україні вже вдалося збити іранські безпілотники, які були передані Росії для атак по українським громадянам.

Президент України доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського провадження. Після цього стало відомо, що Україна вигнала посла Ірану.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Іран має негайно припинити постачання зброї Росії. Він назвав іранські безпілотники єдиною третьою стороною і наголосив, що у зв'язку з цим Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною.

Україна пригрозила Ірану ізоляцією у відповідь на постачання зброї Росії.

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