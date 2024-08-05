Вже цієї ночі: резонансна заява Трампа щодо нападу Ірану на Ізраїль

Кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив, що вже цієї ночі Іран нападе на Ізраїль.

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Іран може цієї ночі вдарити по Ізраїлю / колаж: Главред, фото: УНІАН, АрміяInform

Колишній президент США та кандидат на майбутніх виборах на пост глави держави Дональд Трамп заявив, що вже цієї ночі Іран ймовірно нападе на Ізраїль. Про це Трамп повідомив під час розмови із американським онлайн-стримером Адіном Россом.

"Я чув, що сьогодні ввечері Іран нападе на Ізраїль. Вони будуть атаковані сьогодні вночі, я кажу вам прямо зараз. Якби я був президентом, ніхто б навіть не говорив про напад, тому що цього б не сталося", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялось, що Іран хоче напасти на Ізраїль, адже обвинувачує його у вбивстві глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. Саме тому країна та її союзники готуються до можливого обстрілу вже сьогодні вночі.

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ХАМАС Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.

Це палестинський ісламістський рух, що править в Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам. ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії, Європейському Союзі, також він заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС. У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнали, рух вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

Західні ЗМІ писали, що Вашингтон та європейські країни намагалися стримати Тегеран від жорсткої відповіді, проте не змогли досягти успіху у цих перемовинах з Іраном.

Війна Ізраїлю проти Ірану та конфлікти на Близькому Сході

Нагадаємо, 31 липня у столиці Ірану Тегерані вбили одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію, після чого Іран заявив, що до цього причетний Ізраїль.

Пізніше ізраїльські спецслужби підтвердили ліквідацію Ханія.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив союзникам по G7, що атака Ірану та Хезболи на Ізраїль може розпочатись протягом наступних 24-48 годин.

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