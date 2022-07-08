УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Їх усіх пошматували": у РФ розкрили деталі знищення під Харковом загону спецпризначення ГРУ

8 липня 2022, 15:18

На під'їзді до Харкова групу спецназу ГРУ РФ накрили ЗСУ. Ті, що вижили рашисти в паніці розбіглися.

ВСУ, війна
ЗСУ знищили групу спецназу РФ / Facebook

У Гдові Псковської області закопали знищеного в ході "спецоперації" в Україні 24-річного російського окупанта Степана Журавльова.

Він служив за контрактом у Пскові в одному з елітних підрозділів ЗС Росії – спецназі ГРУ, пише Severreal.

У РФ знищений окупант вважався зниклим безвісти з кінця лютого. Впізнати його змогли після обміну тілами, по ДНК.

"Журавльов служив радистом, їх відправили на Харківський напрямок, йшли колоною. І вже на під'їзді до Харкова їх накрили українці. Відповідно, хто встиг вискочити з машин, втекли в школу – довколишню будівлю, яка була. Навіть відео є на Ютубі, як цю школу з танка розстрілювали, як вони вистрибували з вікон, це все є на Ютубі. Їх там всіх пошматували, прямо ось в цій школі. Хто встиг вискочити зі школи – того на вулиці пошматували, когось накрили прямо в школі", - розповів знайомий з ситуацією колишній військовий РФ Іван.

Відзначається, що сержант контрактної служби командир разведотделения Максим Веретихин з Пскова був узятий в полон і на камеру розповів, як російські війська увійшли в Україну 24 лютого.

"Було звернення, що блок НАТО розширюється, що в Україні принижують російський народ, треба допомогти, звільнити, там свої люди, все буде добре, як у Криму", – говорить веретихін, лежачи на підлозі з зав'язаними очима і руками. Він зізнається, що фашистів не побачив, що йому це все не треба. Мова закінчується зі сльозами: "вони пропаганду роблять. Виродок. Ненавиджу їх".

false
Знищений рашист Степан Журавльов

При цьому Іван додав: "Тактика взагалі не змінилася за 30 років: як раніше тупо йшли колони, так і зараз йдуть, хоча тоді не було ніяких безпілотників, не було таких технологій. Вони думали, що просто прийдуть в місто, дійдуть до президентського палацу, оточать його, президент вийде з піднятими руками і скаже: "Всі, хлопці, беріть мене, я здався". Так не вийшло. Ворог прийшов на рідну землю - на українську. Що українці повинні були зробити, підняти ручки, і все? Так само і ми повинні були в 41-му зробити? Ні, звичайно. Вони захищають свою землю".

читайте також"Покришили" спецназ ГРУ: з'явилися деталі спецоперації ЗСУ в Харкові

Раніше повідомлялося, що в ході бойових дій зі Збройними силами України був ліквідовано командира полку ВДВ з Костроми полковник Сергій Сухарєв.

Дивіться онлайн новини Харкова

Читайте ще:

новини Харкова ГРУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:31

Потенціали абсолютно непорівнянні: Пєсков слідом за Путіним відзначився маячнею про війну в Україні

15:26

Дочка Полякової похвалилася, в який виш вступила

15:18

"Їх усіх пошматували": у РФ розкрили деталі знищення під Харковом загону спецпризначення ГРУВідео

15:17

"Я більше не комплексую": Трінчер похвалилася тілом в напівпрозорій білизні

14:56

Смородина скидає ягоди: як врятувати урожай

Реклама
14:51

Наступний британський прем'єр буде точно антиросійським: Собчак вказала на різницю цінностей РФ зі світом

14:30

Удар Гарпуном по Кримському мосту: генерал США пояснив "законну мету" ЗСУВідео

14:15

"РФ змушена буде сісти за стіл переговорів": Зеленський розповів про закінчення війни в 2022 роціВідео

14:07

6 способів врятуватися від спеки: як охолодити кімнату без кондиціонера

14:04

Джамала стане учасницею польських "Танців з зірками"

13:59

Новий "жест доброї волі" РФ: ударом по своїх підірвано склад з БК разом з окупантамиВідео

13:51

Потужно накрили вогнем: російські журналісти осоромилися і злили позиції окупантів на ДонбасіВідео

13:22

Склад боєприпасів РФ стерли в порошок: ЗСУ вдарили по окупантах у Новій КаховціВідео

13:22

Кличко допомагав: екссекретар РНБО Данилюк приїхав на своє весілля на інвалідному візкуВідео

13:19

Зробив "крок доброї волі": в Україні знищено підпоковника з Улан-Уде

13:19

Меладзе повернув собі колишню дружину

13:00

Гороскоп на завтра, 9 липня 2022: Ракам - удача, Терезам - віщі сни, Козерогам - серйозна сваркаВідео

12:45

Україна попливе і перетвориться на "Сахару": синоптики попередили про нестерпну погодуВідео

12:40

Стріляють собі в ноги й не хочуть воювати: окупант розповів про настрої в армії РФВідео

12:33

Зеленський розповів, що сказав би Путіну при зустрічі: "сьогодні він може завершити війну"Відео

Реклама
12:03

Бабуся оцінила: внучка Ротару з грудьми нарозпашку прогулялася вулицями Беверлі-Хіллс

11:55

Сіндзо Абе помер після замаху: хто вбив колишнього прем'єрміністра ЯпоніїВідео

11:55

ЗСУ ліквідували окупанта, який мріяв приєднати Україну до РФ

11:45

"Хлопці, так тримати": львівські десантники потужно покришили окупантів за один деньВідео

11:37

"Ти ж жила у мене вдома!": Приходько розкрила підлу сутність путіністки Гагаріної

11:23

Віталій Кім розповів, яким став Зеленський після 24 лютогоВідео

11:20

Прикмети на 9 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

11:17

"Аляска наша": у РФ натякнули, що хочуть "віджати" американський штат, й одразу ж виправдалисяВідео

11:04

"Росія ще не починала воювати?": у Зеленського поставили на місце ПутінаВідео

10:57

"Не знаю, як це коментувати": маячня Путіна про Україну обурили навіть Гіркіна

10:27

"Заручники пропаганди": Грабський пояснив, чому Росія не наступатиме на Харків

10:25

Херсонська та Запорізька області будуть звільнені за три-чотири тижні: генерал закликав окупантів тікатиВідео

10:15

Потонули разом з технікою: під Черніговом дістали з води танки з мертвими окупантамиВідео

10:08

Новина "фюрера" не потішила: ЗМІ з'ясували стать майбутньої дитини Путіна і КабаєвоїВідео

09:50

"Виснажують РФ": ресурсів окупантів для війни в Україні вистачить ще на півроку-рік - МаломужВідео

09:44

Місячний календар стрижок на липень 2022: фартові дні для нової зачіски

09:27

Навіть за стіл не сіли: Лавров осоромився на саміті глав МЗС G20Відео

09:25

Гороскоп на сьогодні, 8 липня 2022: Овнам - гроші, Терезам - подарунок долі, Рибам - підступи недоброзичливцівВідео

09:24

Ворог стягує сили й готується наступати: наступним окупанти атакують Сіверськ - британська розвідкаВідео

09:18

Кошовий і Пікалов "розпекли" зірку "Сватів" Добронравова за підтримку окупантів

Реклама
08:25

Російська 144-та дивізія готова висунутися на Харків: Арестович оцінив ризик повторного штурмуВідео

08:06

Росія може готувати нові авіаудари по Україні: військовий експерт розповів про загрозуВідео

07:59

В окупованих Донецьку і Шахтарську лунають вибухи: палають склади боєприпасівВідео

07:45

Чому відставка Джонсона - не кінець світуПогляд

07:30

Зупинилося серце і відмовили легені: на експрем'єра Японії Сіндзо Абе скоїли напад - ЗМІ

07:15

ЗСУ відбили ворожу вертолітну атаку на Херсонщині, росіяни ганебно втекли

06:46

Окупанти готують одночасний штурм Слов'янська і Краматорська - ISWВідео

06:21

Відповідь Путіна на всі приниженняПогляд

06:20

Найсмачніший і дуже корисний сніданок за 10 хвилин: простий рецептВідео

06:00

Звільнення Херсону почнеться в серпні, а війна може закінчитися у 2023-му – генерал МаломужВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти