"Їх усіх пошматували": у РФ розкрили деталі знищення під Харковом загону спецпризначення ГРУ

ЗСУ знищили групу спецназу РФ / Facebook

У Гдові Псковської області закопали знищеного в ході "спецоперації" в Україні 24-річного російського окупанта Степана Журавльова.

Він служив за контрактом у Пскові в одному з елітних підрозділів ЗС Росії – спецназі ГРУ, пише Severreal.

У РФ знищений окупант вважався зниклим безвісти з кінця лютого. Впізнати його змогли після обміну тілами, по ДНК.

"Журавльов служив радистом, їх відправили на Харківський напрямок, йшли колоною. І вже на під'їзді до Харкова їх накрили українці. Відповідно, хто встиг вискочити з машин, втекли в школу – довколишню будівлю, яка була. Навіть відео є на Ютубі, як цю школу з танка розстрілювали, як вони вистрибували з вікон, це все є на Ютубі. Їх там всіх пошматували, прямо ось в цій школі. Хто встиг вискочити зі школи – того на вулиці пошматували, когось накрили прямо в школі", - розповів знайомий з ситуацією колишній військовий РФ Іван.

Відзначається, що сержант контрактної служби командир разведотделения Максим Веретихин з Пскова був узятий в полон і на камеру розповів, як російські війська увійшли в Україну 24 лютого.

"Було звернення, що блок НАТО розширюється, що в Україні принижують російський народ, треба допомогти, звільнити, там свої люди, все буде добре, як у Криму", – говорить веретихін, лежачи на підлозі з зав'язаними очима і руками. Він зізнається, що фашистів не побачив, що йому це все не треба. Мова закінчується зі сльозами: "вони пропаганду роблять. Виродок. Ненавиджу їх".

Знищений рашист Степан Журавльов

При цьому Іван додав: "Тактика взагалі не змінилася за 30 років: як раніше тупо йшли колони, так і зараз йдуть, хоча тоді не було ніяких безпілотників, не було таких технологій. Вони думали, що просто прийдуть в місто, дійдуть до президентського палацу, оточать його, президент вийде з піднятими руками і скаже: "Всі, хлопці, беріть мене, я здався". Так не вийшло. Ворог прийшов на рідну землю - на українську. Що українці повинні були зробити, підняти ручки, і все? Так само і ми повинні були в 41-му зробити? Ні, звичайно. Вони захищають свою землю".

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Раніше повідомлялося, що в ході бойових дій зі Збройними силами України був ліквідовано командира полку ВДВ з Костроми полковник Сергій Сухарєв.

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