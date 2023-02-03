'Іди на фронт, якщо ти така проросійська': в РФ зацькували і виганяють з дому блогерку Ельвіну

Розлючені роликами Ельвіни українці влаштували їй повноцінне цькування за всіма правилами інтернет-мистецтва. І путінські силовики їй не захотіли допомагати.

У РФ зацькували і виганяють з дому блогерку Ельвіну / скріншот з відео

Скандальна російська блогерка Ельвіна Боровкова (вона ж el.ellyl), яка щосили намагалася підіграти російській пропаганді і всіляко вивергала жовч на Україну і українців, записала повний ниття ролик до своїх фоловерів.

Її українофобські ролики так і не принесли їй бажаних грошей і успіху. А розлючені українці влаштували їй повноцінне цькування за всіма правилами інтернет-мистецтва. Вони викликають на адресу її знімною квартиру пожежників, замовляють доставку і взагалі всіляко розважаються. А тепер і зовсім господар квартири, де Ельвіна живе з матір'ю, вирішив виставити її на вулицю. І - вишенька на торті - в Ярославлі, де все вищеописане відбувається, від блогерки шарахаються як від чумної. І ріелтори не хочуть мати з нею справи.

"Іди на фронт, якщо ти така проросійська" – нібито сказали їй в ріелторській фірмі і пригрозили здати в поліцію. Путінські силовики теж відмовилися їй допомагати, зі сльозами на очах закінчила свою промову Ельвіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що колишній соліст групи "Врємя і стєкло" Олексій Завгородній записав перший сольний трек.

Музикант "оспівав" російських блогерів, які підтримують війну в Україні, а також плачуть через відхід соціальних мереж і стабільні заробітки.

До того співробітниця парламентського телеканалу Рада - гостьовий адміністратор каналу Рада Поліна Шишкіна - зізналася у своїй ненависті до української мови.

У мережі з'явилося відео на якому вона каже, що ненавидить українську мову, а дизайн прапора "такий собі". Після широкого резонансу Шишкіна принесла вибачення перед українцями за свої ганебні заяви.

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