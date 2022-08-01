УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Блогера розсварили за маячню про утиски російської мови у Львові: йому довелося вибачатися

1 серпня 2022, 09:42

Львівський бізнесмен Козловський пообіцяв 10 тисяч гривень нагороди за інформацію про місцеву адресу харківського блогера Городецького - його розшукала СБУ.

Блогер, в'язниця, Росія
Блогера посварили за маячню про утиски російської мови у Львові / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Блогер з Харкова Дмитро Городецький спровокував скандал, коли обурився тим, що у Львові не спілкуються російською мовою ‒ мовою країни агресора. Про це в соціальних мережах повідомив відомий львівський комерсант і президент футбольного клубу УПЛ "Рух" Григорій Козловський.

Городецький заявляв, що вже п'ять місяців прожив у Львові і вкрай обурений, що львів'яни відмовляються спілкуватися російською мовою. Блогер говорив - нібито мовою країни-окупанта спілкується "половина України".

Козловський пообіцяв 10 тисяч гривень нагороди за інформацію про Львівську адресу харківського блогера. Городецького швидко розшукали співробітники СБУ. І тому довелося вибачатися за свої заяви проти львів'ян - правда, знову ж таки, російською мовою.

Блогера розсварили за маячню про утиски російської мови у Львові: йому довелося вибачатися

Як пише Telegram-канал "Мова. Харків", раніше Городецький постійно відвідував до Москви, а тому його там часто називали російським блогером. Також львівські ЗМІ повідомляли, що блогер раніше регулярно часто публікував відео та фото обстрілів Львова російськими окупантами.

читайте також"На жаль, ви хочете спілкуватися українською": Київська IT-компанія потрапила в мовний скандал

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що колишній соліст групи "Врємя і стєкло" Олексій Завгородній записав перший сольний трек.

Музикант "оспівав" російських блогерів, які підтримують війну в Україні, а також плачуть через відхід соціальних мереж і стабільних заробітків.

До того співробітниця парламентського телеканалу Рада - гостьовий адміністратор каналу Рада Поліна Шишкіна - зізналася у своїй ненависті до української мови.

У мережі з'явилося відео на якому вона каже, що ненавидить українську мову, а дизайн прапора "такий собі". Після широкого резонансу Шишкіна принесла вибачення перед українцями за свої ганебні заяви.

Автор: Єгор Бунін
новини Львова новини України війна Росії та України Григорій Козловський
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:19

Волонтер на своїх двох пройшов пішки від Києва до Запоріжжя і зібрав мільйон для ЗСУ

10:11

ЗСУ знищили комбата вагнерівців, якого особисто нагородив президент Сирії АсадВідео

09:56

"Все змінилося": Брежнєва зважилася на зізнання на тлі чуток про розлучення з Меладзе

09:42

Блогера розсварили за маячню про утиски російської мови у Львові: йому довелося вибачатисяВідео

09:11

Путін, можливо, наказав військам взяти Харків та область - ISWВідео

Реклама
09:02

Перше судно з зерном покинуло порт Одеси – CNNВідео

08:52

День Іллі 2022: традиції, заборони і магія дня

08:50

Африканська спека або осінні зливи: якою погодою здивує серпеньВідео

08:47

Гороскоп на сьогодні 1 серпня 2022: Овнам - несподіванки, Левам - гроші, Стрільцям -небезпека

08:46

Фермер пригнав отару овець з Донеччини на Волинь: пішки йшли 50 км, сотню тварин ворог вбив з мінометаВідео

08:35

Від зубожілої Лорак втік коханець

08:30

Яке варення найкорисніше: ТОП-4 цілющих десертівВідео

08:23

Путін відчув початок кінцяПогляд

08:01

Окупанти атакували Миколаїв: у декількох районах міста прогриміли потужні вибухиВідео

07:57

В окупованому Севастополі почалася паніка: місцеві жителі повідомляють про вибухиВідео

07:33

Чубайс в реанімації: у колишнього соратника Путіна знайшли рідкісну хворобуВідео

06:55

Британія незабаром передасть Україні кілька військових кораблів – ПристайкоВідео

06:25

Авіація ЗСУ знищила ешелон з живою силою та два опорні пункти окупантівВідео

06:00

Чи зуміє Лукашенко уникнути посадки на ТитанікПоглядВідео

05:43

Приголомшливий фінансовий успіх: астролог назвав знаки зодіаку, які в серпні можуть розбагатітиВідео

Реклама
03:32

У Косово не заборонятимуть документи Сербії: рішення відклали, уряд зробив заявуВідео

03:20

Прикмети на серпень: 7 небезпечних речей, які заборонено робити в останній місяць літаВідео

03:15

Дика спека повертається: синоптик назвав дату максимального пеклаВідео

02:45

Захід хоче, щоб РФ воювала в Україні звичайною зброєю: загроза хіматаки мінімальна - ЖдановВідео

02:10

Не залишиться ні сліду: 5 ефективних способів відіпрати застарілі жирні плями

01:32

Закривати або відкривати вікна при обстрілі - порада від військового експертаВідео

00:51

Прикмети на 1 серпня: 7 речей, які категорично не можна робити і як залучити грошіВідео

31 липня, неділя
23:54

Третину майна СРСР за кордоном - повернути Україні: Київ поставив Росії різку умовуВідео

23:42

Гороскоп на серпень 2022 для Риб: поїздка за кордон, сварка і службовий роман

23:31

Прикмети на 2 серпня: які 3 речі не можна робити в день Іллі, щоб не привернути бідуВідео

23:06

Росія вибухнула реакцією на конфлікт Сербії та Косово: заговорили про "силовий сценарій"

22:58

Планував Зернові переговори в Туреччині: несподівані деталі загибелі ВадатурськогоВідео

22:40

Стріляє не тільки очима: красуня екс"холостячка" Мішина освоїла кулемет і гранатомет

22:21

Росія перекидає нові сили: Зеленський назвав напрямки ймовірного удару РФВідео

22:11

Гороскоп на серпень 2022 для Скорпіонів: криза, ризик травм і звільненняВідео

22:05

Сербія стягує війська та авіацію до Косова: на Балканах знову розгорається війна

21:40

"Варварська агресія": у США відреагували на кривавий теракт РФ в ОленівціВідео

20:59

Окупанти заздалегідь готували могили: спливли нові докази теракту РФ в ОленівціВідео

20:30

Названо ім'я ще одного російського окупанта-катаВідео

20:21

Капітан атомного підводного човна РФ прийшов на парад до Путіна з бретелькою від ліфчика на головіВідео

Реклама
19:54

Проблеми приховувати все важче: в Мережі вказали на дивний конфуз з ПутінимВідео

19:41

Авіація ЗСУ б'є війська РФ на Херсонщині: під ударом опорні пункти, росіяни зазнають втратВідео

19:30

ЗСУ успішно відбивають атаки РФ, окупанти частково просунулися поблизу Авдіївки – ГенштабВідео

18:56

ЗСУ розгромили "елітну" бригаду РФ: 300 морпіхів знищені, сотні відмовилися воюватиВідео

18:50

День подруги 2022: теплі привітання, милі картинки і листівки

18:44

Україну накриють найсильніші грози: синоптики розповіли, де будемо "плавати"Відео

18:38

"РФ приховує ганьбу": Єрмак пояснив, навіщо окупанти влаштували теракт у СевастополіВідео

18:30

Люди у Криму починають розуміти, що окупований півострів може охопити війна - ГУРВідео

18:16

Над півднем України згущується темрява: навіщо Росія накопичує силиПогляд

17:47

Гороскоп на серпень 2022 для Терезів: найнебезпечніші та найвдаліші дніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти