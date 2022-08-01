Блогера розсварили за маячню про утиски російської мови у Львові: йому довелося вибачатися

Блогера посварили за маячню про утиски російської мови у Львові / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Блогер з Харкова Дмитро Городецький спровокував скандал, коли обурився тим, що у Львові не спілкуються російською мовою ‒ мовою країни агресора. Про це в соціальних мережах повідомив відомий львівський комерсант і президент футбольного клубу УПЛ "Рух" Григорій Козловський.

Городецький заявляв, що вже п'ять місяців прожив у Львові і вкрай обурений, що львів'яни відмовляються спілкуватися російською мовою. Блогер говорив - нібито мовою країни-окупанта спілкується "половина України".

Козловський пообіцяв 10 тисяч гривень нагороди за інформацію про Львівську адресу харківського блогера. Городецького швидко розшукали співробітники СБУ. І тому довелося вибачатися за свої заяви проти львів'ян - правда, знову ж таки, російською мовою.

Як пише Telegram-канал "Мова. Харків", раніше Городецький постійно відвідував до Москви, а тому його там часто називали російським блогером. Також львівські ЗМІ повідомляли, що блогер раніше регулярно часто публікував відео та фото обстрілів Львова російськими окупантами.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що колишній соліст групи "Врємя і стєкло" Олексій Завгородній записав перший сольний трек.

Музикант "оспівав" російських блогерів, які підтримують війну в Україні, а також плачуть через відхід соціальних мереж і стабільних заробітків.

До того співробітниця парламентського телеканалу Рада - гостьовий адміністратор каналу Рада Поліна Шишкіна - зізналася у своїй ненависті до української мови.

У мережі з'явилося відео на якому вона каже, що ненавидить українську мову, а дизайн прапора "такий собі". Після широкого резонансу Шишкіна принесла вибачення перед українцями за свої ганебні заяви.