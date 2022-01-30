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"Ненавиджу українську": співробітниця каналу Рада влипла в мовний скандал і поплатилася кар'єрою

30 січня 2022, 16:46

Поліна Шишкіна каже, що ненавидить українську мову, а дизайн прапора України назвала "такий собі".

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Поліна Шишкіна / Скріншот

В Україні стався новий мовний скандал. Співробітниця парламентського телеканалу Рада зізналася у своїй ненависті до української мови.

"Героїнею" скандалу стала гостьовий адміністратор каналу Рада Поліна Шишкіна. У Мережі з'явилося відео на якому вона каже, що ненавидить українську мову, а дизайн прапора "такий собі".

Користувачі жорстко відповіли їй і звернув увагу її керівництва на її скандальні заяви.

Відзначається, що Шишкіна починала свою телекар'єру 1+1 в 2020 році, а потім більше року працювала на телеканалі Live. На канал Рада вона влаштувалася 13 січня.

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Після широкого резонансу Шишкіна вже принесла вибачення перед українцями за свої ганебні заяви.

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"Вважаю, що це було неправильно, особливо будучи дочкою учасника АТО. Я, як мінімум, не мала на це право. Повністю усвідомлюю свою помилку і закликаю не повторювати її. Особливо враховуючи нашу геополітичну ситуацію", - сказала вона в новому зверненні.

Однак вибачення вже не допомогли їй, стало відомо про те, що Шишкіну вигнали з каналу Рада.

Нагадаємо, у Вінниці днями розгорівся мовний скандал. У ресторані італійської кухні Pasta e Vino-Piazza Beatrice офіціант відмовився переходити на українську мову після прохання відвідувача.

Пізніше з'явилася офіційна відповідь колективу ресторану. Там заявили, що рейтинг ресторану завжди грунтувався на відгуках клієнтів, але даний відгук не відповідає дійсності.

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