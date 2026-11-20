Мирна угода має бути укладена до січня. США прискорюють переговори, а Москва наполягає на територіальних поступках і відмові Києва від НАТО.

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Чому Трамп поспішає з мирною угодою до січня / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот із відео

Про що пише Financial Times:

Чому Трамп хоче завершити війну до січня

На які поступки може піти Україна під тиском США

Чому Москва не поспішає домовлятися про мир

Адміністрація Дональда Трампа хоче домогтися укладення мирної угоди між Україною та Росією до початку січня. У Києві побоюються, що Вашингтон намагатиметься прискорити домовленості за рахунок українських інтересів, тоді як Москва не демонструє готовності до швидкого компромісу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів.

Чому Трамп поспішає із завершенням війни

Американська адміністрація прагне завершити переговорний процес до того, як демократи отримають контроль над обома палатами Конгресу США. Після перемоги на проміжних виборах вони зможуть активніше впливати на політику Вашингтона щодо України та Росії, зокрема через санкції й військову допомогу Києву.

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Спецпосланець Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер відновили переговори з українською та російською сторонами в Абу-Дабі після восьмимісячної перерви. Також вони провели зустрічі з представниками трьох сторін у Москві, Дубліні та Берліні.

Один із європейських посадовців після переговорів із представниками США звернув увагу на ризик нерівних умов для України.

"Американці дуже наполегливо просувають цей процес, і є певне занепокоєння, що для досягнення бодай якихось домовленостей Україні доведеться піти на значні поступки", - сказав співрозмовник FT.

Інший представник європейської сторони вказав на різні підходи Вашингтона та Москви до термінів домовленостей.

"Американці поспішають, а Путін нікуди не квапиться", - зазначив він.

Чому в Києві побоюються тиску з боку США

Українські посадовці побоюються, що Зеленського можуть підштовхнути до прийняття умов, вигідних Кремлю, ще до зміни балансу сил у Конгресі. Особливе занепокоєння викликає прагнення Трампа отримати результат до січня.

"Трампу подобається Путін, і він хоче завершити все це до січня", - заявив високопоставлений український посадовець.

За його словами, поспішне укладення домовленостей може дати Росії додаткові переваги. Українська сторона також розцінює обмеження швидкості роботи військової системи супутникового зв'язку Starshield та затримки з постачанням ракет-перехоплювачів для Patriot як інструменти тиску на Київ.

Один із високопоставлених українських чиновників назвав політику американської адміністрації "чітким вибором" на користь створення для Росії вигідніших умов переговорів.

Які вимоги висуває Кремль

Москва наполягає на передачі їй українських територій у стратегічно важливій частині Донбасу, відмові України від вступу до НАТО та обмеженні чисельності й можливостей української армії.

Крім того, Кремль вимагає перегляду європейської системи безпеки, зокрема скорочення військової присутності НАТО на східному фланзі Альянсу.

Після зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном Путін заявив, що Україна та її європейські партнери мають погодитися на компроміси й визнати так звані реалії.

Водночас джерела FT, обізнані з позицією Кремля, повідомили, що Росія розраховує посилити переговорні позиції за допомогою запланованої кампанії повітряних ударів. Це зменшує перспективи швидкого досягнення домовленостей.

Чи погодиться Росія на гарантії безпеки для України

Американські представники заявляють, що Москва нібито готова розглядати гарантії безпеки для України за моделлю статті 5 Північноатлантичного договору. Водночас російські посадовці публічно заперечують прийнятність навіть такого формату.

У четвер Джаред Кушнер у Берліні заявив, що американській стороні вдалося переконати росіян розглядати відповідну концепцію.

"Думаю, нам вдалося переконати росіян сприймати цю концепцію прийнятною. Йдеться про те, що будь-які гарантії безпеки для України ґрунтуватимуться на статті 5", - сказав Кушнер.

Що таке 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Однак заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков наступного дня заявив, що навіть формат, який передбачає наближення України до НАТО без повноцінного членства, неприйнятний для Москви.

"Нехай вони визнають непорушність нашої вимоги про те, що Україна ніколи не може вступити до НАТО. Коли це станеться, думаю, ми зможемо обговорити питання гарантій безпеки", - заявив Рябков.

Чому переговори можуть затягнутися

Європейські країни наполягають, що спочатку необхідно домовитися про припинення вогню, а вже потім переходити до обговорення майбутньої системи безпеки в Європі. Вони також вимагають офіційної участі в переговорному процесі.

Путін поки не погодився розширити формат переговорів. Він заявив, що Росія розглядатиме таку можливість після зустрічі європейських посадовців із російськими представниками в Москві.

Американська сторона, навпаки, прагне одночасно вирішити територіальні суперечки та питання європейської безпеки.

Окремо у Вашингтоні припускали можливість обговорення війни з європейськими лідерами на саміті G20 у Маямі наступного місяця. Однак французький посадовець заявив FT, що таких переговорів не буде, оскільки Україну не запросили на захід.

Що змінять для України переговори у Китаї: відповідь експерта

Зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна не принесе Україні практичних результатів. Китай свідомо не порушував українське питання, щоб не ризикувати власним міжнародним авторитетом. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

Позиція Пекіна щодо війни Росії проти України пов'язана з дипломатичними ризиками. Китай не хоче опинитися в ситуації, коли його ініціативи не отримають підтримки сторін.

"Китайці просто вирішили не потикатися на тему України, бо розуміють, що тут їх можуть "ввічливо послати". А для Китаю це буде, м'яко кажучи, втратою обличчя", - зазначив він.

Водночас Київ дав зрозуміти, що не прийматиме рішень щодо власного майбутнього без участі української сторони. Експерт звернув увагу на поєднання політичної заяви президента та військової відповіді України.

"Зеленський сказав про неприпустимість будь-яких домовленостей про нас за нашою спиною. А для того, щоб підкріпити ці слова, Україна довбанула по "СІБУРу"", - наголосив Загородній.

Йдеться про атаку дронів Сил оборони в ніч на 15 листопада на нафтохімічний завод "Нижньокамськнафтохім" у Татарстані. Підприємство входить до російського холдингу "СІБУР", частина якого, за словами експерта, вже належить китайським інвесторам.

Перспективи зміни позиції Москви після переговорів у Китаї Загородній оцінює скептично. Він вважає, що продовження війни залежить насамперед від перебування Путіна при владі.

"А в діях Росії щодо нас нічого не зміниться. Поки Путін залишатиметься при владі, він воюватиме", - підсумував експерт.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник президента США Джаред Кушнер під час пресконференції в Берліні повідомив про значний прогрес у погодженні майбутньої архітектури безпеки для України, наголосивши на ролі дієвих механізмів стримування. Він заявив, що Вашингтону вдалося просунутися у питанні надання Києву гарантій безпеки за зразком 5-ї статті Північноатлантичного договору, і підкреслив, що президент Дональд Трамп відкритий до розгляду такої моделі за умови її повної відповідності національним інтересам Америки.

Напередодні, 19 листопада 2026 року, російський диктатор Володимир Путін вийшов до преси за підсумками першого в історії тристороннього саміту лідерів США, Китаю та Росії на полях форуму АТЕС у китайському Шеньчжені. Очільник Кремля охарактеризував переговори як корисні, заявив про нібито досягнуте взаєморозуміння щодо окремих напрямів та висловив сподівання на продовження такого тристороннього формату контактів, попри те, що зі спільної підсумкової декларації саміту згадку про війну в Україні було вилучено.

Раніше ексочільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що півторагодинна зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в Шеньчжені не принесла жодних проривів чи суттєвих змін у позиціях щодо України. Експерт пояснив, що кожна зі сторін на цьому саміті переслідувала передусім власні геополітичні й економічні інтереси, а сам підхід Москви залишається незмінним і ґрунтується на запереченні суверенітету української держави.

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