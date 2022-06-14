Сховища та залізниця: Байден озвучив нові ідеї щодо вивезення зерна з України

США працюють над вивезенням зерна з України / ua.depositphotos.com

США разом з партнерами з Євросоюзу щосили працюють над можливими шляхами вивезення зерна з України, повідомляє видання Newsweek.

Як заявив президент США Джо Байден в Американській федерації праці та Конгресі промислових організацій (AFL-CIO), він має намір стримати "путінське підвищення цін на газ".

За його словами, крім вивільнення запасів нафти, він працює з європейськими партнерами над тим, щоб вивезти заблоковане росіянами зерно з України. Передбачається, що зерно буде вивозитися залізницею, а на кордоні з'являться перевалочні пункти.

Байден підкреслив, що європейські країни вже працюють над будівництвом елеваторів на кордоні з Україною.

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Глава офісу президента України Андрій Єрмак вже відреагував на заяву Байдена, заявивши, що поряд з цими ініціативами потрібно забезпечити морський зерновий коридор.

РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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