Літаки F-16 для України: стало відомо, про що домовилися на Рамштайні-12

Країни, які беруть участь у засіданні групи Рамштайн, погодили виділення пакету військової допомоги. Загальна сума підтримки становить 65 мільярдів доларів.

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Ллойд Остін / Колаж Главред, фото ua.depositphotos.com, Офіс президента

У Німеччині в четвер, 25 травня, відбулася зустріч союзників України у форматі Рамштайн.

Глава оборонного відомства Сполучених Штатів Ллойд Остін на брифінгу зробив заяву з приводу багатоцільових літальних апаратів F-16 для України.

Як зазначив чиновник, в майбутні тижні буде розроблена тренувальна інфраструктура для навчання українських льотчиків на винищувачах.

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"Союзники і партнери оголосили про плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, зокрема F-16. Ці навчання важливі для координації контактної групи", – сказав Остін.

Разом з тим він окремо подякував Данії та Нідерландах, які фактично очолили коаліцію з навчання наших пілотів на F-16.

Зі слів глави Міноборони США зрозуміло, що важлива також залученість в тренування інших країн, які ще про це не оголошували.

"Ми очікуємо, що до цієї важливої місії приєднаються й інші. Зараз початок цього навчання пілотів є важливим прикладом відданості України та її підтримки", – заявив міністр.

"Росія не виграє війну проти України"

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу після Рамштайна заявив, що Росія не зможе здобути перемогу у війні проти України. Її плани щодо окупації Донецької та Луганської областей є недосяжними.

"Будь-яке завершення війни відбувається за столом переговорів. Але ми розуміємо, що цю війну Росія не виграє. Всі цілі, які ставили перед собою росіяни, розчинилися в повітрі. Можливо, у Путіна зараз мета захопити Донецьку і Луганську області, але ці цілі недосяжні. А стратегічні цілі України - звільнити всі свої окуповані території", - заявив Міллі.

За словами генерала США, битва триватиме, але в певний момент сторони прийдуть до рішень за столом переговорів. Або ж все вирішиться на полі бою.

При цьому Міллі підкреслив, що до настання одного з цих сценаріїв США разом з союзниками продовжать стійко допомагати Україні.

Україна отримає нову допомогу на 65 мільярдів доларів

Країни, які беруть участь у засіданні групи "Рамштайн", погодили виділення пакету військової допомоги. Загальна сума підтримки становить 65 мільярдів доларів.

"Загалом Контактна група пообіцяла надати Україні безпекову допомогу на $ 65 млрд", – повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

При цьому він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на те, що союзники перестануть підтримувати Україну.

F-16 для України

Протягом декількох місяців США публічно стверджували, що винищувачі не стоять на першому місці в списку пріоритетів військової допомоги Україні.

Високопоставлені чиновники з США говорили, що Білий дім виступає проти поставок F-16 Україні, оскільки винищувач коштує занадто дорого. Як наслідок на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 19 травня сказав, що Вашингтон підтримує рішення країн-союзників запустити навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управляти західними винищувачами, в тому числі і F-16.

Журналісти NBC з'ясували, що США і союзники збираються надати Україні бойові літаки F-16. Згідно з їхньою інформацією, винищувачі можуть відправити Києву не безпосередньо, а через посередників.

Дивіться відео про те, що було на Рамштайні-11 та про що домовилися партнери:

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