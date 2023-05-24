"Це буде сигнал, що російський терор програв": Зеленський про перші F-16 в Україні

За словами президента, перший же український F-16 стане одним з найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію буде тільки втрачати.

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F-16, Джо Байден, Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: US Air Force, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перший винищувач F-16 в Україні стане одним з найсильніших сигналів від світу, що російський терор програв.

"Ми робимо все, щоб скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами. Зрозуміло, що цей глобальний крок дозволить розширити наші оборонні можливості. Тому що тільки з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною", - йдеться в заяві президента 24 травня.

За словами президента, перший же український F-16 стане одним з найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію буде тільки втрачати - буде слабкіше, буде ставати ще більш ізольованою.

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"Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим вибирати свій шлях, вистояв", - додав президент.

Зеленський сказав, що Україна підготує всю необхідну базу, щоб такий авіаційний перехід відбувся максимально швидко і ефективно. Українські воїни вже довели, що можуть оволодіти сучасною зброєю так результативно, як від нас навіть не очікували.

Володимир Зеленський / скріншот

Винищувачі F-16 для України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 19 травня сказав, що Вашингтон підтримує рішення країн-союзників запустити навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управляти західними винищувачами, в тому числі і F-16.

Журналісти NBC з'ясували, що США і союзники збираються надати Україні бойові літаки F-16.

Згідно з їхньою інформацією, винищувачі можуть відправити Києву не безпосередньо, а через посередників.

Президент Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку навчання українських пілотів і назвав рішення "історичним". Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у свою чергу, підтвердив створення авіаційної коаліції.

Радник міністра оборони Юрій Сак вважає, що перші винищувачі F-16 Україна може отримати вже восени. Орієнтовні терміни поставки літаків-кінець вересня-початок жовтня.

Дивіться відео про те, що США передає Україні в новому пакеті допомоги:

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