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"Хочуть позбавити РФ історичної пам'яті, традицій та мови": Путін помарив про "теракт" на Брянщині

2 березня 2023, 14:44
Господареві Кремля Володимиру Путіну продовжують ввижатися на кожному розі "неонацисти та їхні господарі".
Путина
Путін назвав "терактом" події в Брянській області 2 березня / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що сьогоднішні події в Брянській області - це "терористичний акт". Причому в уяві господаря Кремля його вчинили люди, які "хочуть позбавити РФ історичної пам'яті, традицій та мови".

"Сьогодні скоїли черговий терористичний акт, черговий злочин. Проникли на прикордонну територію та відкрили вогонь по цивільних особах. Бачили, що це цивільна машина, бачили, що там сидять цивільні особи і діти. "Нива" звичайна. Відкрили вогонь по них", — заявив президент країни-агресора.

За словами Путіна, "теракт" здійснили "неонацисти та їхні господарі".

відео дня

"Саме такі люди ставили перед собою завдання позбавити нас історичної пам'яті, позбавити нас своєї історії, позбавити нас своїх традицій, мови", — додав господар Кремля та вибухнув погрозами, пообіцявши "дотиснути" цих людей.

Володимир Путін
Володимир Путін / скріншот

Ймовірна провокація Кремля з "ДРГ" у Брянській області

У четвер, 2 березня, російські окупанти, ймовірно, влаштували масштабну провокацію в Брянській області. Вранці в місцевих пропагандистських ЗМІ повідомили про те, що в регіоні нібито діють українські диверсанти, тривають "бої" та "захоплення заручників".

У путінському ФСБ кажуть, що нібито "50 озброєних людей з жовтими пов'язками" швидко розділилися на дві частини і пішли у напрямку до населених пунктів Любечани і Сушани. І там нібито йдуть жорсткі бої.

Інформація надходить суперечлива, нібито в тих місцях були обстріли, в результаті яких під кулі потрапив шкільний автобус. Нібито була поранена дівчинка. Далі всіх пішов досвідчений пропагандист Семен Пегов, який писав, що був убитий водій цього автобуса та 10-річний школяр.

Незабаром в месенджері Telegram було опубліковано відео якоїсь організації "Російський добровольчий корпус", члени якої взяли на себе відповідальність за всю операцію. Вони заявили, що прийшли в Брянську область, "щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

'Хочуть позбавити РФ історичної пам'яті, традицій та мови': Путін помарив про 'теракт' на Брянщині
"Російський добровольчий корпус" взяв на себе відповідальність за події в Брянській області / скріншот

Тим часом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "проникнення української ДРГ" на територію Брянської області є провокацією російської влади.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов назвав інформацію про "бої" в Брянській області "продовженням трансформації Росії, її очищенням та звільненням від диктатури Путіна".

Інші новини:

новини Росії теракт Брянск ДРГ Володимир Путін
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