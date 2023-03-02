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"Бійтеся своїх партизанів" : в ОП і ГУР відкинули причетність України до "ДРГ" у Брянській області

2 березня 2023, 13:36
І радник керівника ОП Михайло Подоляк, і представник ГУР Андрій Юсов у категоричній формі відкинули причетність України до інцидентів на Брянщині.
Подоляк, ГУР
Михайло Подоляк та емблема військової розвідки / колаж фото УНІАН

Українські офіційні особи, як і слід було очікувати, категорично відкинули твердження пропаганди РФ про те, що в Брянській області "ведуть бої" підконтрольні Києву диверсанти.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "проникнення української ДРГ" на територію Брянської області є провокацією російської влади. Таке повідомлення він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

"Історія про українські ДРГ в РФ - це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни хоч якось виправдати напад на іншу країну і бідність, що росте [...] Бійтеся своїх партизанів", − йдеться в тексті.

відео дня

Пізніше представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Громадському" назвав інформацію про" бої "в Брянській області" продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна".

"РФ сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК (Російський добровольчий корпус - Главред). Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує. Можливо, росіяни починають прокидатися, усвідомлювати щось і приймати якісь конкретні заходи", - сказав він.

Ймовірна провокація Кремля з "ДРГ" на Брянщині

У четвер, 2 березня, російські окупанти, цілком ймовірно, почали масштабну провокацію в Брянській області. У ранкові години в тамтешніх пропагандистських ЗМІ почався шквал повідомлень про те, що в цьому регіоні нібито діють українські диверсанти, йдуть "бої" і "захоплення заручників".

У путінському ФСБ кажуть, нібито "50 озброєних людей з жовтими пов'язками". швидко розділилися на дві частини і пішли у напрямку до населених пунктів Любечани і Сушани. І там нібито йдуть жорсткі бої.

Інформація надходить дуже суперечлива - нібито в тих місцях були обстріли, в результаті яких під кулі потрапив шкільний автобус. І, мовляв, була поранена дівчинка. Далі всіх пішов досвідчений пропагандист Семен Пегов, який писав, що був убитий водій цього самого автобуса і 10-річний школяр.

Незабаром в месенджері Telegram було опубліковано відео організації "Російський добровольчий корпус", члени якої взяли відповідальність за всю операцію на себе. І заявили, що прийшли в Брянську область, "щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

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