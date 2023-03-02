Путін сказився і налетів на Кабаєву: він ошалів через фото у ЗМІ палацу, де живе з коханкою – ЗМІ

Глава країни-агресорки РФ посварився зі своєю коханкою і звинуватив її у тому, що це її подруги розбовкали зайве про їхній маєток.

Путін накинувся на Кабаєву через публікацію у ЗМІ фото їхнього особняка/ сайт Кремля, "Проєкт", скрін

Диктатор РФ Володимир Путін налетів на свою коханку Аліну Кабаєву через витік у ЗМІ інформації та фотографій особняка, у якому головний терорист планети живе з Кабаєвою та дітьми.

Глава Кремля звинуватив свою коханку у тому, що це її подружки розбовкали таку інформацію, у результаті чого вона просочилася у ЗМІ. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

"Цього разу приводом для сімейних баталій стало розслідування видання "Проект" про зв'язок та спільно нажите "непосильною працею" майно Путіна та Кабаєвої. Президент докорив громадянській дружині те, що, на його думку, таке розслідування стало можливим через непомірну балакучість подруг Аліни, які, за словами президента "ляпають [неценз.] на кожному кроці про все, що знають і не знають", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Зазначається, нібито Путін "не обираючи слів" розповів все, що думає, про всіх подруг своєї коханки Кабаєвої. Він доводив їй, що у нього, мовляв, є стовідсоткове підтвердження, що це саме її подруги про все розбовкали.

"Аліна, за словами мимовільних свідків суперечки, відповіла взаємними претензіями, з яких випливало, зокрема, що вона "дружина без чоловіка", "ввесь час сама", "краще б за своїми друзями стежив" і так далі. Закінчувалися взаємні закиди сльозами Кабаєвої та недовгим поліпшенням настрою президента, якому, мабуть, принесла задоволення "перемога" у словесній дуелі з громадянською дружиною", – зазначається у повідомленні.

При цьому автор каналу стверджує, нібито Путін останнім часом свариться із багатьма особами зі свого оточення. Зазначається, начебто він нещодавно посварився, а потім помирився зі своїм найближчим другом Юрієм Ковальчуком. Крім цього, нібито була сварка із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

Фото маєтку Путіна з’явилися у ЗМІ

Нагадаємо, Медіа-Група "Проект" оприлюднила знімки шикарного особняка, в якому проживає головний терорист планети, президент РФ Володимир Путін, разом зі своєю молодою співмешканкою, матір'ю його дітей, гімнасткою Аліною Кабаєвою. Відомо, що цей особняк розташований в лісі на Валдаї – за 400 кілометрів від Москви.

Путін хотів побудувати будинок на замовлення, щоб він нагадував Зимовий палац у Санкт-Петербурзі, відомий як "золотий дім". Кажуть також, що у Кабаєвої є безліч "супроводжуючих", які піклуються про все, що їй потрібно в будинку.

Також повідомлялося, що Путін ввечері 1 березня почав гірше себе почувати, до нього викликали медиків. Глава Кремля відмовився від їжі через сильну нудоту та головний біль. З 5 березня диктатор РФ проходитиме обов'язковий курс терапії, а змість нього на усі заходи доведеться ходити двійнику.

Вас також може зацікавити: