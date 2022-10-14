"Злетять десятки ядерних бомбардувальників": Британія відповіла на боязливу заяву Макрона

Бен Уоллес відреагував на відмову Макрона застосовувати ядерку проти РФ / Колаж фото Reuters, gov.uk/government

Президент Франції Еммануель Макрон "розкрив свою руку" і підтвердив, що Путін може безперешкодно застосувати ядерну зброю в Україні. Своєю заявою про відмову застосовувати ядерну зброю у відповідь він створив пролом у єдиному фронті. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес, повідомляє Daily Mail.

Макрон може порушити "принципи стримування". Він нібито побоюється "глобальної війни" і переконаний, що саме відповідь ядерним ударом може це спровокувати.

"Ми вважаємо: якщо Росія застосує ядерну зброю, це матиме серйозні наслідки для неї. Це було б порушенням табу 1945 року на застосування ядерної зброї. І це залишило б країну і Путіна неймовірно ізольованими в усьому світі", - сказав Уоллес.

Глава Міноборони Британії наголосив, що у випадку ядерного удару наслідки для Росії будуть жахливими.

"В останні тижні союзники по НАТО неодноразово попереджали, що наслідки для РФ будуть жахливими, якщо вона все-таки зробить такий напад, хоча точний характер цих атак навмисно залишений двозначним. І ці загрози матимуть велике значення у свідомості Путіна, коли наступного тижня з баз у Британії злетять десятки ядерних бомбардувальників у ході навчань, що імітують ядерний удар", - йдеться в повідомленні.

Ядерний шантаж Путіним Європи та України

Раніше Еммануель Макрон заявляв, що буде вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним всякий раз, коли в цей виникне потреба. Політик також говорив, що сподівається - рано чи пізно Україна і Росія сядуть за стіл переговорів.

"Коли ми намагаємося - і це наша мета - побудувати світ, ми повинні говорити. Ми повинні говорити з головними дійовими особами. І всякий раз, коли це буде необхідно, я буду говорити з Володимиром Путіним", - сказав президент Франції.

До того диктатор, 21 вересня Володимир Путін у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресора і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав він.

Макрон заявив, що Франція не буде використовувати ядерний потенціал своєї країни, навіть якщо Путін вдарить ядеркою по Україні.

"Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах нації, і вони визначені дуже чітко. Якби по Україні було завдано ракетно-ядерного удару, ці інтереси не були б поставлені під питання", – сказав він.

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