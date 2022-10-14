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Здатні переносити ядерку: РФ перекинула до кордону з Норвегією бомбардувальники - ЗМІ

14 жовтня 2022, 09:50

Востаннє подібне було менше ніж за три тижні до повномасштабного вторгнення в Україну.

Ту-160
РФ перекинула до кордону з Норвегією Ту-160, які можуть переносити ядерні заряди / ua.depositphotos.com

Росія перекинула до кордону з Норвегією стратегічні бомбардувальники, які здатні нести ядерні заряди. Вони зосереджені на авіабазі Олєнья на Кольському півострові. Про це стало відомо завдяки супутниковим зображенням, повідомляє Faktisk.

Знімки були зроблені 7 жовтня. На них видно розміщення 7 бомбардувальників Ту-160 та 4 бомбардувальників Ту-95. Через два дні їх кількість збільшилась ще на один Ту-160. Останній був помічений на злітній смузі авіабази.

Зазвичай ці бомбардувальники базуються на повітряній базі Енгельса, яка розміщена за 720 кілометрів на південний схід від Москви. Такі перекидання літаків може бути пов'язаним з ядерним шантажем Путіна. Деякі експерти не виключають, що бомбардувальники будуть брати участь у традиційних осінніх навчаннях "Гром".

Ту-160 и Ту-95 на границе с Норвегией
РФ перекинула до кордону з Норвегією Ту-160, які можуть переносити ядерні заряди / Planet Labs
Ту-160 и Ту-95 на границе с Норвегией
РФ перекинула до кордону з Норвегією Ту-160, які можуть переносити ядерні заряди / Planet Labs

Норвезький військовий експерт Ларс Педер Хага заявив, що востаннє РФ проводила ці навчання менш ніж за три тижні до повномасштабного вторгнення в Україну.

"Вони однозначно були попередженням Заходу, щоб він не втручався", – сказав він.

Путін погрожує ядерною зброєю

Глава Кремля Володимир Путін останнім часом двічі погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Таку риторику Путін використав 21 вересня, коли оголошував мобілізацію в Росії, і 30 вересня у своїй промові після підписання папірців про анексію українських територій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи застосує ядерну зброю. Але подібного сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав гарант.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

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